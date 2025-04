¿Quién es Vicente Villegas? El arquero de la Sub 17 de Chile que especialistas aseguran “será el número uno de la selección adulta” en pocos años

El arquero de la Roja Sub 17, Vicente Villegas, tuvo una gran actuación en las semifinales del Sudamericano.

Pese a que ayer la selección chilena Sub 17 no pudo clasificar a la final del Sudamericano de la categoría, luego de perder por la cuenta mínima ante Brasil, la figura de su arquero, Vicente Villegas, se convirtió en comentario casi excluyente de los medios deportivos nacionales e internacionales, que elevaron la actuación del nacional a una de las mejores que se hayan visto en los últimos años en el balompié criollo.

Y es que sus atajadas espectaculares ante los constantes embates brasileños, una de ellas que asombró incluso a los periodistas de TVN que transmitieron el encuentro, que lo calificaron como “el mejor arquero del Sudamericano”, fueron suficiente material para que medios especializados hablaran de una de las grandes promesas del fútbol chileno.

La gran promesa chilena para el Mundial Sub 17

¿Pero quién es Vicente Villegas? Según cuenta Miguel Pinto, exarquero profesional que compartió con el menor en su estreno como jugador de Coquimbo Unido, su actual club, y que por estos días las oficia como entrenador asistente del cuadro pirata, es una joya que promete darle satisfacciones futuras al fútbol chileno.

“Vicente Villegas llegó el 2022 a la Sub 13 de Coquimbo. Destacó de inmediato y se transformó en el portero titular de la serie”, cuenta Pinto en lun.com.

“Jugó semifinales nacionales de fútbol infantil y comenzó a ser nominado a la Selección Nacional Sub 15, como invitado. Rafael Celedón, con 14 años, lo ascendió a la categoría Sub 16, que salió campeona en el formativo regional ANFP. Ahí se transformó en el portero titular de la selección Sub 15 que se preparaba para el Sudamericano”, indica.

“El año pasado, con 15 años, comenzó a jugar en la Sub 18. Celedón lo mantuvo con niños de 2007, pero ahí se sumaron jugadores de 2006, por lo que daba tres años de ventaja, cosa que nunca se notó”, agrega el retirado futbolista, quien da cuenta del vertiginoso avance de Villegas en su asalto al profesionalismo.

“Luego debutó en Proyección y comenzó a entrenar con el plantel, en el área de porteros, a cargo de Jorge Espinace, compartiendo portería con Diego Sánchez y conmigo. Sigue siendo inamovible en la selección chilena, pero ahora gana nominaciones a microciclos de la categoría Sub 20. Este año firmó su primer contrato profesional, con 15 años, siendo el jugador más joven en la historia de nuestro club en hacerlo”, puntualiza el actual integrante del cuerpo técnico pirata.

“Su personalidad y su forma de entrenar son destacables. Tiene una autoexigencia muy alta. El entrenador de porteros de la selección adulta, Bruno Vásquez, ha observado esa misma intensidad en los entrenamientos”, dice.

“Se ubica muy bien. Tiene que seguir entrenando de la misma forma que lo viene haciendo. Es parte del equipo profesional, así que tiene que aprender lo más que pueda. La regularidad en la Selección y los entrenamientos junto a nosotros serán fundamentales para llegar de la mejor forma al Mundial de Qatar, donde será un jugador destacado”, asegura.

Los elogios para el arquero no quedan ahí, puesto que Francisco Castro, jefe técnico del fútbol formativo de Coquimbo, asegura que el adolescente “es un gran líder, gran arquero, con grandes reflejos”, que para su edad “es un adelantado”.

“Así como va, será el arquero de la selección chilena adulta. Tenemos mucha fe en él, es un gran muchacho, muy trabajador. Llega de los primeros y se queda entre los últimos”, finalizó.