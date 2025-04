Autoridades mantienen en pie el Superclásico pese a tragedia en el Monumental: “No creo que la solución sea que no se juegue más el fútbol”

A pesar del trágico fallecimiento de dos hinchas de Colo Colo en una avalancha ocurrida la noche del jueves en las afueras del Estadio Monumental, el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, confirmó este viernes por la mañana que el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue en pie. El encuentro, correspondiente al Campeonato Nacional, se jugará este domingo a las 16:00 horas en el Estadio Nacional.

La tragedia del jueves ocurrió poco antes del inicio del duelo entre Colo Colo y Fortaleza, por Copa Libertadores, en un contexto de desorden y aglomeraciones en las inmediaciones del estadio. La noticia de las muertes, que comenzó a circular mientras se desarrollaba el encuentro, generó críticas sobre la decisión de continuar con el partido.

Gonzalo Durán lamentó profundamente lo sucedido. “Esto es un hecho muy doloroso y, por supuesto, queremos expresar nuestras condolencias muy sinceras. Que esto no sea una frase que pase como una expresión más, sino que efectivamente yo creo que es un momento de reflexión muy profundo”, declaró esta mañana en un despacho para el matinal “Contigo en la Mañana” de Chilevisión.

¿Por qué el partido no fue suspendido antes?

Frente a las preguntas sobre por qué no se suspendió el partido del jueves pese a que las autoridades manejaban información sobre los fallecimientos, el delegado explicó los motivos en el programa. “Estábamos revisando las condiciones de seguridad de las inmediaciones, a propósito de los incidentes que comenzaban a generarse y, por supuesto, esperábamos que el organizador del evento fuese quien dispusiera de inmediato la suspensión del partido”, indicó.

Durán detalló que “inicialmente no había información clara y además hay una autoridad judicial que es la que tiene a cargo el procedimiento. Suspender el partido al inicio, por ejemplo, en circunstancias que no había suficiente claridad, obviamente podría haber desencadenado una situación de mayor complejidad”.

El delegado recalcó que una decisión anticipada, sin coordinación con el Ministerio Público, podía haber agravado la situación de orden público. “Sin esa información suficiente, suspender el partido pudo tener un efecto desde el punto de vista de la seguridad mayor”, afirmó.

Consultado sobre eventuales sanciones o medidas futuras para prevenir este tipo de hechos, Durán no descartó ninguna alternativa, incluso jugar partidos sin público. Sin embargo, precisó que no considera esa una solución estructural. “Creo que la solución ideal no es que se juegue sin público. La solución ideal es que los estadios tengan la infraestructura adecuada, se actualicen los planes de seguridad, se trabaje también una dimensión cultural que suponga también que ir al estadio no puede ser una batalla campal”, sostuvo.

El Superclásico va, pese a la tragedia

Respecto al Superclásico del domingo, el delegado informó que ya se habían dispuesto medidas de máxima seguridad y que estas están siendo reevaluadas para reforzarlas aún más. “Habíamos dispuesto cuatro anillos de seguridad. Esa medida es una medida de máxima protección, sin perjuicio de lo cual hoy día vamos a revisar si es necesario tomar medidas adicionales que refuercen más aún las condiciones de seguridad”, detalló.

Para cerrar, Durán reiteró que “no creo que la solución sea que no se juegue más el fútbol. Hay muchas cosas que hacer”, apuntando a una reforma profunda que abarque tanto lo operativo como lo cultural en torno al espectáculo deportivo.