La violencia vuelve a ganar: autoridades suspenden el Superclásico 197° tras fallecimientos de dos hinchas a las afueras de La Ruca

Colo Colo vs. Universidad de Chile / AgenciaUno

Un día después de los condenables y tristes hechos ocurridos al interior y exterior del Estadio Monumental David Arellano –que terminaron con dos personas fallecidas: un niño de tan solo 12 años y una joven de 18–, quedaba en duda si el Superclásico 197 entre Universidad de Chile y Colo Colo se iba a realizar, el cual estaba programado para este domingo 13 de abril a eso de las 16:00.

Pero ya en horas de esta tarde, las autoridades confirmaron la suspensión del cotejo entre Azules y Albos, válido por la séptima fecha del Campeonato Nacional 2025.

En los próximos minutos se espera que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dé más información respecto a la no realización del encuentro.

Cabe recordar que, durante la mañana, ya se había dicho que el evento deportivo dependía del informe sobre las condiciones de seguridad que emita Carabineros de Chile.

“El Ejecutivo está a la espera de ese informe que Carabineros entregará durante el transcurso del día, probablemente a finales de esta tarde o a primera hora de mañana, pero si ese informe es negativo, el partido del día domingo no se va a desarrollar“, aseguró en ese momento.

“Carabineros de Chile ha recomendado no autorizar la ejecución de este partido. En una señal de respeto hacia las víctimas y los familiares, el Ejecutivo considera que es una cuestión de consideración que debiera tenerse presente”, sostuvo el jefe de la cartera de Seguridad.

“En nuestra opinión, el fútbol no admite ninguna una víctima más. En consecuencia, como sociedad, estamos mandatados a no seguir generando condiciones de riesgo para que no ocurran situaciones como las del día de ayer”, agregó el ministro Cordero.

Por otro lado, las autoridades policiales estiman que el domingo se realicen los funerales de las víctimas, lo que pueden ser considerados de Alto Riesgo.