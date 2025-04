Rodrigo Sepúlveda condenó continuidad del partido tras muerte de hinchas: “No se tuvo que haber jugado”

Una jornada que debía ser de fútbol y celebración terminó teñida por la tragedia. En la previa del partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, dos hinchas albos —una joven de 18 años y un adolescente de 13— perdieron la vida tras un violento intento de ingreso al Estadio Monumental por la calle Benito Rebolledo. Carabineros, en su despliegue para contener la avalancha, utilizó carros policiales y un carro lanza gases, lo que, según testigos, habría estado vinculado a las muertes.

Frente a estos hechos, el periodista Rodrigo Sepúlveda alzó la voz en su canal de YouTube con una dura crítica al desarrollo del evento deportivo. “Yo creo que en la vida hay prioridades que están más que claras. Si tú tienes a dos personas, que iban a entrar al estadio, dos hinchas que iban a ver el partido, y terminan muertas afuera del estadio, para mí esto no se tuvo que haber jugado”, sentenció de entrada.

En su análisis, el comunicador cuestionó la indiferencia institucional ante la tragedia. “¿Cómo voy a estar jugando si murieron dos personas? Yo sé que a lo mejor estoy planteando algo que ni siquiera se les pasó por la cabeza. Yo sé que ustedes esperan que esté analizando el partido, pero mi pizarra la tengo en negro, porque murieron dos personas”, expresó visiblemente afectado.

Sepúlveda comparó lo ocurrido con una situación reciente. “Esto es algo que pasó más temprano, y que lo comparo con lo que pasó al aire (ayer), cuando una persona muere en un mall, pusieron una carpa azul y la gente siguió comprando. Había una persona muerta en la carpa azul y la vida seguía alrededor”, lamentó.

Para el periodista, no había justificación posible para que el partido se llevara a cabo. “Este partido no se tendría que haber jugado. Derechos de Conmebol, de televisión, Fortaleza viene de Brasil, pero se juega otro día no más. Se aplaza”, insistió.

“Esos tipos no pueden entrar nunca más al estadio”

También tuvo palabras para los supuestos hinchas que irrumpieron en la cancha en señal de protesta: “Lo que pasó dentro del estadio... a esos hinchas yo no sé si les gusta Colo Colo o no, rompiendo su propia casa, entrando a la cancha, obligando a que los jugadores de Fortaleza arranquen con miedo. Esos tipos no pueden entrar nunca más al estadio” .

Finalmente, reflexionó con dolor: “El que más sufre es Colo Colo. A Colo Colo lo van a sancionar. Esos delincuentes no pueden entrar nunca más al estadio, pero acá se permite. A Colo Colo se le puede venir bravo”.