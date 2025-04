“Es un dolor muy grande”: Iván Zamorano se pronunció después de la tragedia que sucedió este jueves en el Estadio Monumental

La tragedia ocurrida en el Estadio Monumental enluta a un club deportivo. Dos jóvenes hinchas de Colo Colo fallecieron en las afueras del recinto después de que un carro lanzagas los atropelló durante unos disturbios que se estaba viviendo producto al accionar de un grupo de barristas que intentó entrar a la fuerza al estadio.

Las leyendas del club como Arturo Vidal, quien estuvo jugando en la fecha de este pasado jueves cuando murió una joven de 18 años y un niño de 12, Carlos Caszely, y ahora Iván Zamorano se han referido a este lamentable hecho.

“Bambám” Zamorano se encontraba este sábado en la Copa Enel cuando fue entrevistado por T13 para recoger sus impresiones después de este evento que enlutó a Colo Colo, su exclub deportivo en donde fue delantero.

El exfutbolista partió señalando que “es lamentable. Hoy en día cuesta mucho hablar de fútbol. Creo que el fútbol pasa a segundo plano. Hay dos familias colocolinas que están sufriendo la pérdida de sus hijos y eso es un dolor muy grande”.

La reflexión de Iván Zamorano

Junto al lamento ofrecido por Iván Zamorano, él contó que su propia familia estaba en el Estadio Monumental cuando fallecieron los dos jóvenes hinchas. “Mi familia estaba en el estadio, mi hermana, mi sobrina, mis primos estaban en el estadio y el dolor era inmenso“, comentó.

“Cuando se supo de la pérdida de esta chica y chico que partieron con toda la ilusión, con toda la fe desde sus casas para ver a su equipo y que pudiese ser un bonito partido por Copa Libertadores y que después no puedan regresar a sus casas. De verdad, hay un dolor muy grande“, agregó.

“Hablar de fútbol me parece muy injusto. Mi corazón, alma y pensamientos están con esas dos familias, sobre todo con sus papas y hermanos porque el dolor debe ser muy grande. Así que todas las bendiciones para ellos“.

Con respecto, a todos los partidos que han tenido que ser suspendidos por hechos como lo de este pasado jueves, Zamorano señaló que “hay algo que no está funcionando, que no está encajando. Creo que desde el punto de trabajar, lo más importante es que hoy día se una todo el fútbol chileno y que se trabaje para que no pase lo que está pasando”.

“Que se suspendan partidos por inseguridad, que la gobernación no abra los estadios porque pueda pasar algo, que las canchas no están en condiciones. O sea, hay muchas cosas que son extra futbolísticas y que no le corresponde al jugador de fútbol que solo quiere jugar. Ojalá se pueda solucionar de alguna manera“, cerró.