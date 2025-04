Alan Saldivia cierra sus redes sociales tras aparecer en viral realizando cánticos en contra de la U durante velorio de hinchas de Colo Colo

“Es lamentable”. La escueta, pero contundente frase es de esta mañana, y su autor, el comentarista deportivo Patricio Yáñez, uno de los especialistas que este lunes reaccionaron indignados al registro viral del defensor de Colo Colo, Alan Saldivia, quien durante uno de los velorios que se realizaron a los hinchas muertos en la previa al partido frente a Fortaleza, fua captado realizando cánticos en contra de Universidad de Chile.

Rodeado de decenas de seguidores albos, Saldivia acompañó una serie de ofensivos cantos hacia el cuadro universitario, los cuales se escucharon durante la ceremonia en que familiares e hinchas del Cacique despidieron los restos de Martina (18 años) y Mylan (13), fallecidos luego de ser aplastados al caer dentro de una de las vallas de seguridad instaladas en las inmediaciones del estadio Monumental.

Si bien en dicho responso estuvieron otros representantes de la institución popular, como el presidente de ByN, Aníbal Mosa; y el capitán del plantel profesional, Esteban Pavez; fue el gesto del zaguero uruguayo el que mayor escozor causó entre los usuarios de redes sociales y comentaristas deportivos.

Las críticas a Colo Colo y Alan Saldivia

“Colo Colo tiene que dar una señal en contra de Alan Saldivia seria y concreta. Hoy es Saldivia, mañana va a ser otro tribunero”, señalaron esta mañana en radio Agricultura, donde el periodista Cristián Caamaño aseveró que “él va por su propio derecho a asistir a donde quiera, pero después su comportamiento debe tener una consecuencia en Colo Colo”.

Tras el suceso, y considerando la oleada de comentarios críticos hacia su gesto, el propio defensor albo decidió cerrar todas sus redes sociales oficiales. Un gesto que para Patricio Yáñez es insuficiente, ya que la responsabilidad en erradicar la violencia en los estadio no sólo recae en los futbolistas, sino que en los dirigentes y autoridades públicas.

“Es lamentable. He escuchado frases, palabras e intenciones que vengo escuchando del 95. Dirigentes, políticos, actores. No soy experto, converso con gente sobre soluciones para esta cuestión, pero es más de lo mismo. Si no hay voluntades y el legislativo no se preocupa, el ejecutivo no le da prioridad, esto seguirá pasando”, dijo en la emisora radial.

“El luto lo lleva la familia que pierde dos chicos por delante. No puede ser que el Estado no te proteja cuando vas a ver un evento, a ver un familiar. Esto hay que verlo como un tema político, la ANFP y más con esta dirigencia no están capacitados”, aseveró.

“Los dueños de clubes deben tener autocrítica, pero esto para sacarlo adelante hay que tener registro de estas bandas armadas, organizadas y que parece que se dan cuenta hoy, a partir de la pérdida de dos niños. Da rabia, da pena y recién se dan cuenta que no se resuelve sólo con dirigentes”, agregó Yáñez, quien apuntó a que esta crisis del fútbol chileno “es un tema país, de Estado”.

“Hay que borrar Estadio Seguro (cosa que esta mañana anunció el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero), sacarlo del mapa con actores competentes, porque es una caja pagadora de favores políticos. Hay gente que no está capacitada, no digo que lo hagan mal pero no están preparados para enfrentar los requerimientos. Tiene que ser gente de cabeza”, puntualizó.

“Este es un problema político, dejó de ser de fútbol. Y si no se resuelve como quieren hacerlo con otros temas, seguirá pasando. No le quito responsabilidad a la gente del fútbol, que trata de sacar su tajada, pero es un problema de Estado que va mucho más allá de todo lo que pueda hacer la gente del fútbol que han sido bastante ineptos”, insistió.

“Desde que tengo uso de razón, hemos visto imágenes dantescas. No quito responsabilidad a dueños de clubes que no están ni ahí con la seguridad del espectáculo”, sinceró el comentarista.

“Hay una cuestión que uno tiene en la cabeza y te tienes que sentir responsable de la pérdida de dos chicos, aunque no hagas nada. Cuando te vas a dormir con tu familia dices ‘Qué hice o no hice’. No hablaré de políticos y dirigentes que no han hecho nada, pero si estas vidas que se fueron van a servir para que el tema se solucione como con otras bandas delictivas del país, es parte dé. Es un tema político, que manejan particular, pero social”, finalizó.