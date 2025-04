Colo-Colo le baja el telón al Centenario: suspende festejos tras tragedia fuera del Monumental

Colo Colo decidió cancelar los festejos planeados para su centenario tras el trágico incidente ocurrido durante el encuentro con Fortaleza en la Copa Libertadores. Este evento dejó dos personas fallecidas, una joven de 18 años y un menor de 12 años.

Carlos Caszely, embajador del centenario, comunicó el cambio de planes: “Íbamos a celebrar el centenario, pero vamos a cambiar la palabra y ahora vamos a conmemorar” .

Esto quiere decir que se cancelaron eventos destacados como la cena programada para el viernes y la fiesta del sábado. En su lugar, se realizarán actividades más modestas, como la inauguración de la estatua en honor a David Arellano.

Impacto de la tragedia en los festejos

Colo Colo había preparado una amplia agenda para conmemorar sus 100 años. Se suspendió el partido contra Iquique para no interferir con las celebraciones. La cena de gala estaba prevista para el viernes en el Estadio Monumental, con alrededor de mil invitados de diversas áreas del fútbol y la sociedad.

Para el sábado, se organizó un espectáculo artístico llamado Albopalooza, que iba a contar con la participación de reconocidos artistas como Los Tres, Los Jaivas, Princesa Alba y Américo. Sin embargo, los trágicos acontecimientos que resultaron en la muerte de dos hinchas llevaron a una revisión drástica de los planes.

La directiva del club está trabajando para aclarar las responsabilidades en torno a lo sucedido. Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, destacó que “es fácil hacer leña del árbol caído” y sostuvo que su responsabilidad se limita a lo que ocurre dentro del estadio. “De la reja para adentro, yo respondo”, afirmó Mosa, enfatizando que no se puede cargar con la responsabilidad de lo que sucede fuera del recinto deportivo.

El dirigente aclaró que, al momento de los incidentes, el club tenía información de que se trataba de un accidente de tránsito y que no había reportes de fallecidos. Mosa indicó que han mantenido comunicación con las autoridades y que el club cumple con las normativas necesarias para la realización de eventos. “El que no está en el Registro Nacional de Hinchas no entra al estadio, no entra a Colo Colo”, aseguró.

Reacciones y críticas

Mosa también expresó su descontento con la situación, señalando que “no estamos felices con esta situación. Ni deportiva, ni económica ni socialmente”.

“Estamos haciendo los sumarios correspondientes, para identificar cómo entraron esas personas”, recalcó. En medio de este clima tenso, Esteban Pavez, capitán del equipo, criticó la conducta de Alan Saldivia, quien realizó cánticos en contra de Universidad de Chile durante el velorio de uno de los hinchas fallecidos.

Pavez comentó que “estuvo pésimo. Lo hablé con él”, refiriéndose a la falta de respeto en un momento tan delicado.