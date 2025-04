Acogen querella contra exjuez Poblete por caso Espionaje

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones Santiago acogió la acción legal presentada por la Fiscalía Centro Norte en contra del exjuez del tribunal de alzada, Juan Antonio Poblete, quien es investigado por autorizar ilegalmente interceptaciones telefónicas de denunciantes de corrupción al interior del Ejército, denominado como el caso Espionaje.

PUBLICIDAD

La decisión del tribunal permite al Ministerio Público acusar formalmente al exmagistrado, a quien se le imputan 15 delitos reiterados de interceptación ilegal de comunicaciones y 9 por falsedad ideológica en instrumentos públicos, entre 2016 y 2018, a solicitud del exdirector de Inteligencia del Ejército (DINE), Schafik Nazal.

Según los antecedentes, Juan Poblete cuando era juez de la Corte de Apelaciones de Santiago autorizó realizar interceptaciones telefónicas al margen de la ley, afectando en total a nueve personas, entre exintegrantes del Ejército y el periodista Mauricio Weibel, quien investigaba fraudes en Fuerzas Armadas.

De acuerdo a la querella presentada por el Ministerio Público, Poblete presentaba oficios falsos para que las compañías de telecomunicaciones realizaran monitoreos reiterados a terceros que no estaban relacionados con las causas indagadas.

Las escuchas

En el marco de la llamada Operación Topógrafo, la Policía de Investigaciones (PDI) revisó mensajes del exjuez Poblete con el exministro de Defensa y actual consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Alberto Espina.

En ellos se da cuenta de un intercambio del 6 de marzo de 2020, en el que Poblete le escribió al entonces secretario de Estado, señalándole que había cumplido con los solicitado:

Juan Antonio Poblete: Buenas tardes estimado ministro cumplido lo pedido. No te había contestado antes por no tener lo pedido. Se declaró inadmisible la apelación del Ejército. Me pediste que estuviera solucionado el tema del Cmdte (comandante) en Jefe para marzo y está. No se si seguirán.

PUBLICIDAD

Alberto Espina: (Realiza llamada a través de WhatsApp).

Juan Antonio Poblete: Almorcemos en la semana. Dime qué día.

Según da cuenta el informe de la PDI, ambos se referían a que ese día la Corte Suprema declaró inadmisible la apelación del Ejército en la causa que ordenaba la institución castrense el retiro de imágenes del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras.