Harold Mayne-Nicholls apela a “medidas drásticas” con barras bravas: propone fiscal dedicado al fútbol y prohibición de acceso a hinchas que provoquen desórdenes

Harold Mayne-Nicholls adelantó que en su plan de Gobierno, en caso de ser electo Presidente de Chile, habrá una dedicación importante a los temas de seguridad en el país, y que en el caso específico de los hechos de violencia en el fútbol, propondrá un fiscal con dedicación exclusiva al balompié profesional y las medidas más drásticas para erradicar a los barras bravas de los estadios.

PUBLICIDAD

El dirigente deportivo, otrora presidente de la ANFP y director ejecutivo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, aseveró esta mañana en conversación con CNN Chile Radio que “veo que hay relación directa entre el tema de las barras y lo que ocurre en los estadios con el tema de seguridad en general, en el país”.

La mano dura de Harold Mayne-Nicholls

“No encuentro que sea un hecho aislado”, indicó Mayne-Nicholls, quien respecto de los hechos de violencia que se suscitaron en el estadio Monumental con motivo del partido cancelado de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza, recalcó que “no es la primera vez que (los barristas) llaman a una avalancha de este tipo. Lo han llamado para recitales musicales, lo han llamado a partidos de otros clubes, y por lo tanto, creen que mediante este sistema ellos controlan y eso no puede ser”.

Más que un tema cultural de la sociedad en este país, esto lo veo como un problema delictual, absolutamente — Harold Mayne-Nicholls

“Más que un tema cultural de la sociedad en este país, esto lo veo como un problema delictual, absolutamente. Aquí hay delincuentes involucrados que hacen todo esto y que no hay acción contra ellos”, dijo el candidato presidencial, quien justificó además el cierre del Plan Estadio Seguro, porque a su juicio lo que buscaba desde su origen era que “ojalá juguemos sin público en las estadios”.

“El Plan Estadio Seguro lo critiqué desde el día que apareció. ¿Por qué? Porque filosóficamente lo que busca es que ojalá juguemos sin público, porque ahí no va a pasar nada. Por eso la reducción de los aforos. De otra manera, no entiendo la reducción de los aforos. Y el Plan Estadio Seguro no obligó a nadie a hacer inversiones en términos de seguridad, como pueden ser estos nuevos torniquetes, estos sistemas inviolables, donde sólo uno puede pasar. Ya ni siquiera estas avalanchas existen con este sistema. Pasaste tú, que tiene el control del ticket, que va en tu carnet de identidad, pero además del control del ticket tienes el control biométrico”, indicó.

“El hacer trampa ya es imposible. Eso lo tiene que invertir el fútbol, porque es para el fútbol. Y quien tiene que controlar que esta inversión se haga es la autoridad. Y que se utilice”, agregó.

“Yo sé que en el Gobierno del Presidente Piñera se invirtieron siete u ocho millones de dólares en todos estos sistemas, y están guardados en una bodega. O sea, después la autoridad no los usó y no tengo idea de porqué. Se publicó, se hizo, la inversión está, pero no se utiliza. No tengo idea la razón, pero eso está. Hay un tema aquí de que hay que necesariamente hacer que todos hagan uso de la infraestructura, pero no sólo en los partidos de Colo Colo, la U o la Católica, sino que todo el fútbol profesional chileno tiene que tener estos sistema, y es responsabilidad de los clubes instalarlos y después mantenerlos, porque después el sistema, se cayó el Internet, y que entren todos, y quedamos en las mismas”, puntualizó Mayne-Nicholls.

“Lo vengo diciendo hace tiempo. Se necesitan medidas drásticas, la aplicación de la ley. Se necesita de un fiscal o un juez únicamente dedicado al tema del fútbol. Un fiscal preferente y juez único, que el día domingo digan ‘todos estos señores se mal comportaron en el estadio’, y el día lunes ya tienen su sanción. No en 14 años más. Y sus sanciones tienen que ser drásticas”, finalizó.