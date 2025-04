Revelan severo castigo que recibirá Colo Colo de Conmebol por cancelación de su partido con Fortaleza: va desde pérdida de puntos a premios en dinero

Un duro y ejemplificador castigo sería el que recibirá Colo Colo desde Conmebol, por la cancelación de su encuentro de Copa Libertadores ante Fortaleza, disputado el jueves pasado en el estadio Monumental.

Los incidentes previos y durante el partido copero, donde se confirmó el deceso de dos adolescentes en los accesos al recinto deportivo y una veintena de barristas de la Garra Blanca destrozaron un acrílico del estadio para ingresar a la cancha, gatillaron la decisión del entre rector del balompié sudamericano de cancelar el encuentro. Una que fue acompañada de un lapidario informe ante la Comisión Disciplinaria de Conmebol.

El informe que condena a Colo Colo

Precisamente ese informe es el que mantiene en vilo a los dirigentes del Cacique, pendientes que las sanciones no alcancen a una eventual descalificación del torneo continental o les impidan generar recursos económicos por su participación en la competencia.

Sin embargo, y pese a el presidente de ByN, Aníbal Mosa, avisó este lunes que un equipo de abogados del club popular está presentando una serie de recursos ante Conmebol para revertir un fallo desastroso, desde el programa “De fútbol se habla así”, en DSports, aseguraron que las sanciones podrían ser muy duras para el Cacique.

“De momento, me descartan la descalificación. Me dicen que muy difícilmente a Colo Colo lo descalifiquen de esta y las próximas copas. Lo que sí, y entiendo que por ahí Aníbal Mosa y el club está peleando el tema de los puntos, me dicen que es muy difícil, porque cuando nombras un partido como cancelado y no suspendido, la Conmebol ya lo toma como un partido que no se jugó por razones muy fuertes”, indicaron.

“Y en base a eso, con la invasión a la cancha, con los dos fallecidos, me dicen que Colo Colo es muy difícil, no quiero colocar la palabra imposible, porque de repente pasan cosas, pero es muy difícil que no pierda ese partido por 3-0 y finalmente termine perdiendo los puntos”, agregó el periodista Rodrigo López, quien incluso dio cuenta de una sanción económica en contra de Colo Colo.

“Me hablan incluso que podrían perder todo tipo de premios Conmebol. Sabemos como es el tema de los premios, no tan sólo en Colo Colo, sino en los clubes cuando ganan y juegan en el torneo. Hoy, la Conmebol Libertadores te da premios por ganar de local, superar diferentes etapas, y Colo Colo perdería todo eso”, dijo.

“Eso, más los partidos que me indican que jugaría sin público de local, que serían al menos cinco. Los dos que le quedan de esta temporada (ante Racing Club y Atlético Bucaramanga), o en esta copa, y si clasifica a la siguiente, dos más”, finalizó.