Johnny Herrera responde a capitán de Colo Colo por denunciar que “los medios incitan a la violencia” tras su publicación por suspensión del Superclásico

Johnny Herrera, actual comentarista deportivo e ídolo y referente de Universidad de Chile, cuestionó este miércoles las críticas que el capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, realizó a los “medios que incitan a la violencia” tras la publicación que el actual rostro de TNT Sports hizo en contra del Cacique por la suspensión del Superclásico ante el club universitario.

El otrora arquero y capitán del chuncho salió así en su defensa luego de recibir variadas críticas en el ambiente futbolístico por su posteo en la red social de Instagram, donde junto a una fotografía de su hijo jugando fútbol en su equipo amateur, escribió “a falta de equipos que no quieren jugar, bueno es Caleta Huracán”.

La defensa de Johnny Herrera

Su irónica publicación fue tomada por Pavez como un ejemplo de lo que las figuras de medios de prensa -como el caso de Herrera en el programa “Todos somos técnicos”- debieran evitar para no promover la violencia en los estadios, tal como aconteció tanto en la previa como en la disputa misma del encuentro de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza.

“Más allá de echarse la culpa unos a otros, todos juntos tenemos que buscar una solución. Los medios incitan a la violencia y eso no está bien, tenemos que hacer un mea culpa”, argumentó el capitán del Cacique en una conferencia en la sala de prensa del estadio Monumental, en la que también participaron el presidente de ByN, Aníbal Mosa; y Carlos Caszely, embajador de las actividades por el Centenario albo.

Si bien en su programa de TNT Sports, su colega de panel Marcelo Vega aseguró que el exarquero “estaba arrepentido” de su publicación, Herrera aclaró su postura respecto de los dichos de Pavez y de su polémica publicación en redes sociales.

“No sé bien lo que dijo (Esteban Pavez), pero creo que nadie tiene tejado de vidrio como para pegarse en el pecho y dar cátedras de moral y buenas costumbres”, aseveró el también exseleccionado chileno, quien explicó que su posteo estuvo muy lejos de las burlas a los dos hinchas de Colo Colo fallecidos.

Las críticas de Herrera a Colo Colo

“Uno se pone en el lugar de los afectados de esta tragedia y empatiza, más cuando se ha perdido a un familiar. Pero yo me refería netamente a lo futbolístico”, explicó.

“Yo me refería netamente a la parte futbolística”, señaló en as.com, medio donde el comentarista deportivo insistió en que su publicación de Instagram iba dirigida a las autoridades públicas y los dirigentes del fútbol profesional, por decidir suspender el Superclásico debido a los incidentes del Monumental.

“Considero que no puede ser posible, porque ya había pasado (…) incluso, el ministro (de Seguridad Pública, Luis) Cordero había dicho que el partido se jugaba y después, por amenaza de los hinchas y gestión del club, entiendo, no se juega (…) como pasó en la Supercopa. Las dos veces, Colo Colo no quiso jugar. Y encuentro que eso no es justo para un equipo como la U”, argumentó Herrera, quien aseguró que estas medidas buscan perjudicar al cuadro azul debido a su actual rendimiento en Copa Libertadores, donde ha vencido a Botafogo y Estudiantes de La Plata.

“Esto pasa porque Universidad de Chile se está destacando, está jugando a nivel internacional y no puede cumplir con sus obligaciones deportivas”, dijo.

“Lo más probable es que la U siga avanzando de fase y estos partidos retrasados la van a terminar perjudicando. La U ha jugado en todos los estadios del país y nunca ha puesto excusa por falta de estadio o algo”, puntualizó.

“Y no sólo la U, sino también Católica y varios equipos más que no tienen estadio para jugar. Insisto: no puede ser que una barra reclama y la ANFP sea tan rápida ante la gestión de un club o ante una amenaza. Es insólito para nuestro fútbol”, finalizó.