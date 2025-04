“No hay delito”: abogados de las casas de apuestas online destacan decisión de Fiscalía de cerrar la investigación al no hallar ilegalidad en el rubro

La decisión que esta semana tomó la Fiscalía de Santiago, respecto de no prosperar en su indagatoria de casi tres años a las casas de apuestas online en Chile, fue recibida con satisfacción por parte de las propias empresas de juegos de azar y por sus abogados, quienes valoraron el que dichas investigaciones no hallaran ningún tipo de ilegalidad de sus clientes en sus operaciones en el país.

PUBLICIDAD

La polémica respecto de la incorporación de este negocio en el fútbol profesional chileno fue el principal motivo por el que tanto el Congreso Nacional como el Ministerio Público anunciaran a mediados de 2022 una querella en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra seis casas de apuestas en línea por el delito de explotación y operación ilegal de juegos de azar.

La operación de las casas de apuestas online en Chile

Instancia legal que llevó a empresas como Betsson, Coolbet o Jugabet, entre otras, a una serie de indagatorias y más de un centenar de diligencias legales que buscaron establecer su ilegalidad en el país.

Situación que llegó a su punto final el pasado martes, cuando la Fiscalía decidió cerrar su investigación y desistir de nuevas diligencias para llevar a juicio a dichas empresas. Una decisión que desde la perspectiva de los abogados Marcos Contreras y Matías Balmaceda, representantes legales de estas compañías, es consistente respecto de la ausencia de delitos en su ejercicio en el país.

Sin marco legal en Chile

“No porque una actividad no esté regulada, es ilegal, y en derecho civil, lo que no está prohibido, está permitido”, señala Contreras en lun.com, quien explica que “las apuestas online no están reguladas porque los delitos que existen para las casas de juego, son delitos que están establecidos en una ley del siglo XIX y rigen para loterías y juegos de azar físicos, no virtuales”.

“Esto es muy similar a lo que pasó con los Uber. El 2017 la Corte declaró que los Uber no eran ilegales, porque se trataba de una nueva tecnología y encima el Congreso estaba en la tarea de crear una legislación para regularlo. Hoy en el Congreso también avanza un proyecto que busca regular las apuestas online, lo que confirma que no se trata de una actividad ilegal”, asevera.

Idéntica postura de Balmaceda, quien aclaró en el medio de circulación nacional que “después de tres años de investigación y más de 120 diligencias decretadas, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que aquí no hay delito”.

“Ahora la tarea es del Poder Legislativo para que establezca cómo deben operar y, sobre todo, como deben tributar las casas de apuesta”, finalizó.