¿Ancelotti más cerca de dirigir a Brasil contra Ecuador?

La derrota del Real Madrid a manos del Arsenal, prácticamente, selló el boleto de salida del director técnico Carlo Ancelotti. El italiano, al parecer, ha cumplido su ciclo con los ‘merengues’ pero un gigante lo espera para darle una nueva fase histórica.

Carlo estaría más cerca de su firma de contrato con Brasil, recientes informaciones apuntan que uno de los mejores entradores del mundo solo estaría en el banquillo del Bernabéu una semana más.

El último partido de Carlo Ancelotti

Diego Fernandes, empresario vinculado con la CBS, dijo presente anoche en el estadio por la zona de palcos VIP presenciando un encuentro donde se espera que ahora mismo empiecen a darse los próximos pasos para buscar la contratación de Carlo Ancelotti.

“Ahora estamos en la pelea por LaLiga, tenemos la final de Copa, tenemos el Mundial de Clubes…Es una temporada interminable, pero hay que levantarse, es otra parte del fútbol a la que no estamos acostumbrados. ¿Mi futuro? No sé qué va a ser de mi futuro y no quiero saberlo…¿Dirigir en el Mundial de Clubes? No puedo responder a eso ahora mismo”, declaró después de la eliminación en cuartos de final de la Champions League.

SkySports ha indicado que su partido final será en la Copa del Rey ante el FC Barcelona. De ahí se marchará inmediatamente y no terminará LaLiga.

En caso de firmar con la ‘Canarinha’, Ancelotti se enfrentaría a Ecuador en la próxima fecha de las Eliminatorias al Mundial del 2026. El cotejo está planeado para el 04 de junio.