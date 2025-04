Presidente de Gremio despide a Gustavo Quinteros luego de sufrir histórica goleada en torneo local: “De los peores partidos desde que estoy a cargo”

Luego de poco menos de cuatro meses al mando de Gremio, el técnico Gustavo Quinteros fue despedido anoche por los dirigentes del cuadro brasileño tras sufrir una histórica goleada de 4-1 ante el humilde cuadro de Mirassol en el torneo local.

Una dolorosa derrota que llevó al presidente de la institución, Alberto Guerra, ha anunciar inmediatamente después del encuentro la destitución del otrora campeón con Vélez Sarsfield, Colo Colo y la UC.

El fracaso de Gustavo Quinteros en Brasil

“Esta no fue una buena noche, hoy (ayer) fue un resultado muy malo. Y no es que sea una vergüenza perder ante Mirassol, que es un gran club, pero la forma en que se dio la derrota, fue uno de los peores partidos desde que estoy a cargo de Gremio, y la verdad es que me dejó muy avergonzado”, indicó el mandamás del cuadro gaúcho, que sufrió como muchos hinchas con los goles anotados por Daniel Borges (2) y Reinaldo da Silva (2), quienes concretaron así una histórica actuación ante uno de los clubes más poderosos del balompié brasileño (descontó con un tanto anotado por Martín Braithwaite).

“Tomamos la decisión dentro de la comisión de fútbol, entre quienes me ayudan en la gestión del club, de rescindir el contrato de Gustavo Quinteros, de quien me gustaría agradecer su trabajo con el equipo. Siempre es bueno destacar que él es un profesional de altísimo nivel y que fue en su momento la mejor opción para nosotros. Los jugadores intentaron, nosotros también, pero hay momentos en que las cosas no funcionan”, explicó Guerra, quien de esta forma puso punto final a la relación contractual con Quinteros, quien en los medios deportivos recibió duros cuestionamientos por una gestión marcada por reveses ante “equipos más calificados” de la competencia y triunfos ante cuadros de menor envergadura.

“A pesar de un comienzo prometedor en el campeonato Gaúcho, con goleadas sobre Caxias, Sao Luiz y Pelotas, el rendimiento del equipo cayó en los juegos decisivos y contra oponentes más calificados”, indicaron en gazetaesportiva.com, medio que expuso los problemas que desde su inicio de gestión tuvo el técnico.

“Gremio tuvo problemas en las primeras etapas de la Copa de Brasil, avanzando sólo en los penales contra Sao Raimundo-RR y Athletic-MG, y sufrió derrotas importantes en el Brasileirao ante Flamengo, Ceará y, finalmente, Mirassol, resultado que selló su salida”, puntualizaron.

Con esta derrota, el equipo de Alexander Aravena y el ahora despedido Gustavo Quinteros se instaló en puestos de descenso, con tres puntos, y muy lejos de los actuales líderes, Palmeiras (10) y Flamengo (10), que en esta cuarta jornada vencieron por 1-0 a Internacional de Porto Alegre, en el caso del club paulista; y por 6-0 a Juventude, en el caso del equipo del chileno Erick Pulgar, autor de uno de los tantos del partido.