Se complica futuro de Diego Valdés en México: medio deportivo azteca asegura que América no lo quiere y le buscará una salida a final de temporada

Aunque este miércoles fue titular en el once estelar de América que perdió por la cuenta mínima ante Monterrey por la Liga MX, la permanencia de Diego Valdés en las Águilas aztecas estaría viviendo sus últimos días.

PUBLICIDAD

Esto, luego que en la señal mexicana de ESPN informaran ayer que el formado en Audax Italiano no estaría en los planes de los dirigentes ni el cuerpo técnico del popular cuadro norteamericano para la siguiente temporada, que iniciará en el segundo semestre de este año.

La puerta de salida para Diego Valdés

Sus ya habituales lesiones, sumadas al bajo rendimiento que ha mostrado en el actual torneo local, habrían sentenciado su salida del cuadro amarillo, que para junio lo tendría en vitrina para ofrecerlo al club que quiera contar con sus servicios.

Fue el periodista León Lecanda quien aportó detalles respecto de la inminente desvinculación del seleccionado nacional, cuyo futuro en la nación azteca estaría cercano a Toluca y Tigres.

“Puedo confirmar que ayer (martes), porque esta noticia la tenía desde ayer, mi fuente me dijo ‘espérame porque hoy (miércoles) va Diego Valdés de titular, no la saques’, pero hoy (ayer) sí lo podemos decir, porque tenemos el OK de la fuente”, inició el notero de ESPN, quien reveló que los dirigentes de América “le han comunicado al entorno de Diego Valdés que estará nuevamente en el mercado, el chileno. Es decir, no cuenta más en los planes para el siguiente torneo”.

La información no tomó por sorpresa a los panelistas del programa deportivo de ESPN, considerando que el propio Lecanda sostuvo que “eso ya le pasó en diciembre. Le buscaron equipo, tuvo ofertas, pero no salió ningún equipo, él quiso quedarse”.

El periodista de ESPN México, León Lecanda, aseguró que Diego Valdés no seguirá siendo jugador de América de México. Fuente: Captura de pantalla ESPN México.

“Ha tenido de alguna manera altibajos en el torneo, pero no ha sido otra vez el jugador determinante que el club América tuvo, sobre todo el año pasado y el antepasado”, puntualizó.

“Es el futbolista con mejor salario del plantel. Le queda todavía un año de contrato a partir del verano. Es decir, hasta el 30 de junio de 2026, pero lo que me dicen es que Toluca volvería al ataque por Diego Valdés, van a hacer otra oferta en este verano; posiblemente también Tigres lo busque”, finalizó.