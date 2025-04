Jorge Valdivia reapareció en celebración del Centenario de Colo Colo en el Estadio Monumental: Publicó homenaje al club en sus redes sociales

Durante los primeros días de este 2025, el exfutbolista Jorge Valdivia volvió a su hogar a cumplir la medida de arresto domiciliario nocturno tras estar un tiempo en la Cárcel de Rancagua. El “Mago” está siendo investigado por los delitos de violación y abuso sexual interpuesta por dos denunciantes.

A pesar de llevar meses fuera de la cárcel, las imágenes de Jorge Valdivia han sido escasas. Sin embargo, este sábado 19 de abril, el exfutbolista reapareció y asistió a un evento público, en específico a la celebración del centenario de Colo Colo en el Estadio Monumental.

Registros se viralizaron en redes sociales, en donde se ve al Mago en las dependencias del recinto de la comuna de Macul. Él se encontraba junto a su hermano Claudio Valdivia, y se ve cómo posó con fanáticos en compañía de otro exjugador del club, Matías Fernández.

Conmemoracion del Centenario de Colo colo en el estadio monumental 19 DE ABRIL 2025 / SANTIAGO Jorge Valdivia. Se lleva a cabo la Ceremonia de conmemoración por el centenario de Colo colo en el estadio monumental. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO (LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO/LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO)

Esto no se quedó ahí, ya que él volvió a publicar en sus redes sociales y escribió un homenaje al club deportivo del cual formó parte, y se encuentra en su aniversario número 100. Su primera publicación desde a finales de octubre, un día antes de que se hizo pública la primera acusación en su contra por violencia sexual.

“Desde que Colo-Colo me abrió sus puertas, conocí una familia que me abrazó como uno más. Era un niño que solo soñaba con jugar al fútbol y el Club me recibió con los brazos abiertos. Mario Moreno, Jorge Toro, Elson Beiruth, maestros que con cariño y exigencia perfeccionaron mis condiciones y me marcaron para siempre”

“Soy canterano. Salí al mundo con el sello de Colo-Colo, defendí la camiseta de la Selección como lo haría cualquier colocolino: con garra y con corazón. Hoy, en este siglo de vida, solo tengo palabras de gratitud”.

“Gracias al club que me formó, a los hinchas, a mis compañeros, a los amigos de ayer y de siempre. Gracias por las oportunidades, por las alegrías y por darme esta identidad. ¡Feliz centenario, mi buen amigo Colo-Colo! El más grande. Por historia, por gloria y por amor", cerró.

El centenario de Colo Colo

La jornada reunió a diversos rostros que han jugado para Colo Colo como Carlos Caszely, Arturo Vidal, como también contó con la presencia del DT, Jorge Almirón, y el periodista deportivo Felipe Bianchi.

En esta celebración se inauguró la estatua de uno de los jugadores míticos del plantel Albo, David Arellano, quien perdió la vida en 1927 después de un partido de Colo Colo en Valladolid la cual se encuentra en la salida del sector Océano, informó Dale Albo.

Conmemoracion del Centenario de Colo colo en el estadio monumental 19 DE ABRIL 2025 / SANTIAGO Es inaugurada la estatua del fundador de Colo colo, David Arellano, en el marco de su Centenario en el Estadio Monumental. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO (LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO/LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO)

Además, se presentó la maqueta del nuevo Estadio Monumental, a un año del lanzamiento del proyecto. El medio citado señaló que el recinto deportivo del Cacique tendrá una capacidad para 60 mil espectadores.

Junto a esto, en el subterráneo del sector Océano habrá un polideportivo, que tendrá una capacidad de 4 mil espectadores.