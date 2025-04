Javier Correa critica a Conmebol por posible sanción a Colo Colo tras incidentes con Fortaleza: “No nos pueden quitar los puntos, si no hicimos nada malo”

Un duro emplazamiento en contra de Conmebol realizó anoche el delantero argentino de Colo Colo, Javier Correa, quien luego del 1-1 entre el Cacique y Racing Club en un vacío estadio Monumental, aseguró que el ente rector del balompié sudamericano no los debiera sancionar con la pérdida de puntos por los incidentes que derivaron en la cancelación de su anterior partido copero ante Fortaleza en el reducto de Macul.

Afectado por la forma en que dejaron escapar una victoria ante el cuadro transandino, que a pocos minutos del final del encuentro logró igualar con un gol anotado por Martín Barrios, Correa no sólo se lamentó por el resultado de dicho encuentro de Copa Libertadores, sino que por el eventual castigo que podría llevarles a perder los puntos en disputa ante Fortaleza.

La indignación de Javier Correa

“Obviamente que duele porque hicimos un desgaste bárbaro, fuimos inteligentes y planteamos el partido donde queríamos nosotros, pero en Copa Libertadores no te perdonan. Lo teníamos en la mano, lo perdimos y la segunda vuelta ahora tendrá que ser sin error”, señaló el delantero, quien lamentó la ausencia de público en las gradas del reducto de Macul, como consecuencia de las primeras medidas disciplinarias que Conmebol tomó en contra del Cacique.

“Es lamentable que no esté nuestra gente, nuestro pulmón cuando uno está cansado. Ojalá que la gente vuelva pronto y aprenda que si no tiene entrada se tiene que quedar en la casa”, dijo el transandino, convencido en que el Cacique no debería ser sancionado con la pérdida de los puntos del duelo con Fortaleza (0-0 hasta el minuto en que fue cancelado).

Ojalá que la gente vuelva pronto (al estadio Monumental) y aprenda que si no tiene entrada se tiene que quedar en la casa — Javier Correa

“Lo dije recién, nosotros no hicimos nada incorrecto. Ellos (Conmebol) ya sabían lo que estaba pasando afuera. No se debió jugar. Ahora nos van a sancionar a nosotros porque es lo más fácil”, lamentó.

Rechazo por castigo a Colo Colo

“No nos pueden quitar los puntos, si no hicimos nada malo”, puntualizó Correa, quien cuestionó la decisión de “castigarnos a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Si se mueren dos personas no se puede jugar a la pelota. Algunos tendrán hijos, sobrinos. Es lamentable que pase una cosa así, no se puede”.

“Si sabían lo que pasó, no se tenía que jugar. El show no debe continuar”, continuó el delantero.

“Para ellos, hacer ese informe es lo más fácil, la Conmebol siempre hace eso. Tienen que hacer lo que dicta el sentido común. Volvemos a jugar el partido si quieren, pero no nos pueden quitar los puntos, es nuestro trabajo”, sentenció.