“Se equivoca”: Solabarrieta asegura que “no estamos para ser cheerleaders de nadie” tras críticas de Vidal a la prensa deportiva por no apoyar a Colo Colo

Fernando Solabarrieta respondió con firmeza a las críticas que realizó Arturo Vidal tras el empate de Colo Colo con Racing Club, y en las que el King acusó a los medios deportivos nacionales de apoyar poco al Cacique por ocuparse de informar más respecto de la eventual sanción que recibirán los albos por los desórdenes de su encuentro ante Fortaleza.

En su airado reclamo, el mediocampista popular aseveró que “me preocupan ustedes, que hablan tanta tontería de que nos van a sacar de la Copa. Tiene que apoyar un poco. Cuando van afuera, a los argentinos los apoyan sus periodistas; cuando van en Brasil, apoyan los periodistas brasileños. Ustedes deben apoyarnos”.

Las quejas de Arturo Vidal

“Sí, fue grave (los incidentes en el duelo con Fortaleza), pero más grave fue que se haya tenido que jugar el partido. ¿Por que no dicen eso? Tienen que decirlo. Nadie lo dijo. Andan buscando cuántos partidos le van a tirar a Colo Colo, cuántos años le van a tirar a Colo Colo”, reclamó.

La molestia del jugador albo fue cuestionada por el periodista deportivo, quien en su plataforma del programa “Marca Personal”, en La Metro TV, afirmó esta mañana que “cuando generaliza, Arturo se equivoca”.

“Porque cuando dice que nadie lo dijo, acá lo dijimos. Fuimos muy claros: el partido no debió jugarse. En el momento que hubo dos vidas que se perdieron, la Delegación Presidencial debió haber dicho ‘me importa un carajo la Conmebol, esto no se juega’ y no lo hicieron. Dejaron que se juegue, y ahí venía la autoridad deportiva, Conmebol e incluso el club, que debió haberse parado y decir ‘no, nosotros no vamos a jugar’; ‘bueno, es que si no juegan van a perder el partido’; ‘bueno, hagan lo que ustedes quieran’, no sé. Y Conmebol debió haber dicho que esto no se juega, pero la primera instancia era la autoridad nacional, la Delegación Presidencial debió haber dicho ‘esto no se juega’, y al final, autorizaron todos los que no debían autorizar, y luego pasó lo que pasó”, explicó Solabarrieta.

La respuesta de Fernando Solabarrieta

“Ahí Arturo se equivoca, nosotros no somos relacionadores públicos de nadie. Nosotros somos periodistas, no estamos para ser cheerleaders de nadie. No estamos para ser barristas de nadie. Y si los periodistas argentinos lo hacen -como indicó Vidal- están muy equivocados, no son periodistas, o no están ejerciendo el trabajo de periodismo. Están ejerciendo otro tipo de trabajo, relacionadores públicos, publicistas, cheerleaders, pero no están ejerciendo el trabajo de periodistas”, puntualizó.

“Yo he visto que sí lo hacen, he visto que se equivocan en su trabajo alguno de ellos, he visto como mal utilizan una señal televisiva internacional para promocionarse entre ellos o a los suyos. Pero eso no está bien. No por eso lo vamos a hacer nosotros, lo que debemos hacer es ejercer la noble misión, que a veces la cumplimos y otras veces no podemos, o queremos y no la hacemos bien, pero nosotros debemos cumplir la noble misión de informar. No estamos para ser relacionadores públicos de nadie”, finalizó.