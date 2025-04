Alexis Sánchez descarta llegar a la U ahora: “Si volviera a Chile, al equipo que mi padre amaba, sería el primero en decirles”

Luego de retornar a las canchas por el Udinese, Alexis Sánchez, salió a aclarar una serie de rumores que lo ponían como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile para esta temporada, pese a tener contrato con el cuadro italiano hasta el 2026.

El Niño Maravilla reapareció en la derrota por 2-0 ante el Torino por la Serie A de Italia, que también tuvo en cancha a otro chileno, el defensa Guillermo Maripán.

Sánchez, quien volvió a las canchas luego de sufrir una lesión en el sóleo izquierdo, señaló en su cuenta de Instagram: “Quiero aclarar que no tengo conversación con ningún equipo de Chile. Todas estas informaciones no sé de dónde salen”.

“Actualmente, me siento en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido. Fin del tema”, enfatizó el goleador histórico de la selección chilena.

Por último, el formado en Cobreloa, remató diciendo que “si volviera a Chile, al equipo que mi padre amaba (por qué hoy me está mirando del cielo) sería el primero de decirles”.

Alexis Sánchez.

Retorno a las canchas

Con buena dinámica se vio Alexis Sánchez en su retorno a la Serie A, pese a que su juego no permitió al Udinese dar vuelta el partido ante el Torino, luego que ingresara cuando finalizaba el segundo tiempo junto a Damián Pizarro.

Hasta ese momento, el Torino estaba en ventaja con gol de Che Adams, a los 39 minutos del partido. Sin embargo, tras un error de la defensa del Udinese Alí Dembélé puso el 2-0.

Con este triunfo, el equipo de Maripán llega a la décima posición con 43 puntos, mientras que cuadro de Udinese se ubica en el undécimo puesto, con 40 unidades.