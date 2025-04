“Se van a enojar igual”: Herrera cuestiona en duros términos la reacción de Vidal y Correa en contra de la prensa tras empate con Racing

Johnny Herrera realizó una contundente crítica a la reacción que tuvieron los futbolistas de Colo Colo, Arturo Vidal y Javier Correa, quienes luego de empatar 1-1 con Racing Club por Copa Libertadores acusaron a la prensa deportiva de darles poco apoyo y estar más pendientes de los eventuales castigos que podría recibir el Cacique de parte de Conmebol por los incidentes provocados en su anterior encuentro copero ante Fortaleza.

Los cuestionamientos del retirado futbolista y referente histórico de la U a los defensores del club popular llegaron luego que en el programa “Todos somos técnicos” comentaran los enfrentamientos que tanto Correa como Vidal tuvieron con periodistas deportivos que los abordaron una vez finalizado el duelo ante Racing.

Las críticas de Johnny Herrera

“No es la forma. ¿Por qué les duele tanto que les digan la verdad?”, fueron los primeros esbozos de crítica de Herrera a los deportistas albos, quienes además de denunciar el mal arbitraje de Juan Gabriel Benítez, acusaron a los reporteros de ocuparse más de temas ajenos a la cancha que de apoyar al equipo, ya que según afirmó Correa “nunca pisaste la cancha”; y en palabras de Vidal, los periodistas “hablan tanta tontería de que nos van a sacar de la Copa. Tienen que apoyar un poco”.

“Yo creo que el periodista no va a hacer relaciones públicas con este gallo (Correa), estaba sacado (…) ahora vamos a tener que ir a preguntarle con currículum en mano”, dijo.

“Ahora, yo creo que el periodista da lo mismo, los dos ofuscados. Vidal y Correa ofuscados; pero primero, el periodista no puede ir a hacer relaciones públicas, no le puede ir a preguntar de la familia, como está. Tiene que ir a preguntarle de la contingencia”, puntualizó.

Saca todo lo externo, pregúntale solamente de fútbol, y se van a enojar igual los hue*** porque no ganaron — Johnny Herrera

“¿Y qué es la contingencia? Lo que está pasando Colo Colo. Saca todo lo externo, pregúntale solamente de fútbol, y se van a enojar igual los hue*** porque no ganaron”, expuso el exseleccionado chileno, quien insistió en que “cuando no estás bien, tienes que agachar el moño y quedarte calladito”.

“¿En qué partido Colo Colo mostró cómo va a jugar este año? Más allá de todos los problemas y contingencias, Colo Colo tampoco ha hecho mucho”, sentenció.

“Su entrenador y jugadores no han estado a la altura para ser protagonistas a nivel nacional e internacional. Entonces, ojo con eso también. Está bien, fuiste campeón el año pasado, pero los equipos tienen que renovarse y yo no he visto en todo el año a Colo Colo ser un equipo concreto”, finalizó.