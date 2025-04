Vidal carga otra vez contra prensa deportiva y pide a hinchas de Colo Colo que ocupen aforo aprobado para recibir a Coquimbo: “Tiene que ser una masacre”

Arturo Vidal se tomó nuevamente las redes sociales para ofrecer polémicas declaraciones de cara al partido del próximo sábado entre Colo Colo y Coquimbo Unido en el estadio Monumental.

El duelo, válido por la novena fecha del Campeonato Nacional, contará con un aforo autorizado por la autoridad pública y la ANFP de 30 mil espectadores, y será el primer encuentro que los albos vuelvan a disputar con público en el reducto de Macul luego de los incidentes producidos durante el enfrentamiento de Copa Libertadores ante Fortaleza.

El llamado de Arturo Vidal

Por ello, el mediocampista del Cacique hizo un llamado a los hinchas del cuadro popular para llenar el aforo autorizado para de esta forma, apoyar al equipo en su partido frente a uno de los líderes del torneo local, y que se disputará desde las 16:00 horas en el recinto de Macul.

“El sábado tiene que ser una masacre. Tenemos que volver a jugar con todo. Ojalá no nos suspendan más partidos de aquí en adelante”, indicó Vidal durante una transmisión que realizó en la plataforma Kick.

“¡Vamos esos 30 mil, carajo! Vamos mi gente, a apoyar a Colo Colo el sábado”, señaló el King, quien en otro Live, esta vez en su cuenta oficial de Instagram, nuevamente se fue en contra de la prensa deportiva por las informaciones que se entregan respecto de las eventuales sanciones que podría recibir el Cacique desde Conmebol por los incidentes que llevaron a cancelar el partido de Copa Libertadores frente al cuadro brasileño de Fortaleza (que anoche empató 1-1 en su visita a Atlético Bucaramanga).

“Traten de no pescar a los periodistas y comentaristas que hablan puras hue***”, pidió el volante albo, quien reiteró su llamado a la “tranquilidad” de “los colocolinos”.

“Les debo el gol (que había prometido marcar a Racing y que no hizo tras el 1-1 con los argentinos), me tocó hacer otras cosas, me alejé del área pero estamos vivos (…) es difícil hacer un gol, pensé que iba a estar más cerca del área, pero me dieron tareas de marcar en uno contra uno, gané todos los mano a mano. ¿Vieron cómo gané todos los cabezazos por arriba?”, concluyó.