“No me faltes el respeto al aire”: Pato Yáñez y Matías Fuenzalida se agarraron de lo lindo en programa en vivo

Matías Fuenzalida, Cristián Caamaño y Pato Yáñez son quienes están a cargo del programa deportivo de Radio Agricultura, ‘Puntapié inicial’, que este lunes se transformó en todo un viral. Y es que grato ambiente laboral ah...

Y es que luego de un debate acalorado, llegó el momento de la pausa publicitaria, a cargo de Fuenzalida, que quien fue interrumpido de inmediato una vez que terminó de leer el anuncio.

“No es de Quinteros, para cerrar Matías, déjame cerrar la idea, no faltes el respeto, no me faltes el respeto, porque yo no te lo falto a ti, no es un tema de Quinteros, de todos los DT que llegan a los equipos grandes”, intentaba sumar Yáñez, mientras Matías Fuenzalida seguía con el programa.

“¿Qué estás hablando de Quinteros Patricio, nada que ver?“, le contesta Matías, acalorando más los ánimos. ”El programa lo hago yo, cualquier queja afuera o al correo", le insiste el conductor al exídolo del fútbol.

“No me faltes el respeto al aire”, le insiste Yáñez, cuando ya Fuenzalida no da más y pide irse a comerciales. “Beto, ¿podemos ir a una pausa por favor?“.

Luego de esto, el silencio se apodera de la transmisión, pero no del programa en vivo, donde se ve que Matías Fuenzalida increpa a Yáñez por sus reclamos.

Reacciones en redes sociales: la gente dividida

Quienes escucharon o vieron el programa, comenzaron a dejar de inmediato sus opiniones en redes sociales. Algunos defendieron a Patricio Yáñez, mientras que otros, simplemente lo trataron de un sujeto con permanente mal genio.

“Jajajaja igual fue una falta de respeto con el pato .. no es santo de mi devoción pero se pasó de rosca el Matias”; “Previo a ese comentario el conductor ya da el aviso que tocaba cambiar al fútbol chileno y el Pato le dice “cálmate un poco”. Puta, cuántos años tiene en los medios y no sabe que todo programa tiene una pauta y que se deben cumplir con los tiempos"; “No vi la falta de respeto al pato Yañez. Si la mala educación de él”, fueron algunos de los comentarios.