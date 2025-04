“Aunque otros no lo vean”: Alexis Sánchez realiza enigmática publicación en la que evidencia su molestia con el DT por no hacerlo jugar en Udinese

Alexis Sánchez realizó este martes una publicación en sus redes sociales luego de no ser considerado por su entrenador en la derrota que ayer sufrió Udinese en el torneo italiano.

Alexis Sánchez no lo pasa bien en su reencuentro con los hinchas de Udinese, principalmente porque a sus frecuentes lesiones de esta temporada no ha logrado ganarse un puesto en el once titular del equipo dirigido por el alemán Kosta Runjaic.

Situación que nuevamente quedó en evidencia este lunes tras el empate sin goles que el equipo de Friuli resignó en su estadio ante Bolonia, y que extendió a siete los partidos que el equipo de Sánchez y Damián Pizarro no ha sumado de a tres puntos en la Serie A, quedando totalmente fuera de alguna opción de clasificar la próxima temporada a copas europeas, aunque ya sin peligro de descender a la categoría B italiana.

La molestia de Alexis Sánchez

Por ello, la incomodidad del chileno se ha hecho evidente en cada ocasión que es citado -como fue el caso de ayer- y no es considerado por su entrenador, quien salvo algunos minutos en la derrota frente a Torino (2-0), tan sólo lo ha utilizado en seis partidos como titular y otros cinco de suplente en esta campaña, con escasos 405 minutos en cancha.

Tal molestia quedó demostrada este martes, cuando en la previa a la jornada de entrenamientos de Udinese, el tocopillano utilizó sus redes sociales para dejar en claro su molestia con el entrenador germano.

Primero lo hizo en una historia de su cuenta oficial de Instagram, en la que publicó una fotografía junto a algunos de sus compañeros (entre ellos, Damián Pizarro, también en el banco de suplentes ayer, y que no fue considerado por el DT) y uno de los ayudantes técnicos, junto a una sugerente frase: “Míster, conmigo usted siempre gana. Los campeones son así”.

Una de las publicaciones que realizó este martes Alexis Sánchez luego de no ser considerado ayer por su entrenador en el partido de Udinese. Fuente: Instagram @alexis_officia1.

La incomodidad de Sánchez también quedó evidenciada en otra publicación, esta vez en sus posteos permanentes de la red social, donde el seleccionado chileno compartió fotografías y registros en video de su preparación física junto a un mensaje que algunos medios deportivos italianos y nacionales, como redgol.cl, apuntaron iban “dirigido como un misil a su entrenador”.

Otra de las publicaciones de Alexis Sánchez en sus redes sociales. Fuente: Instagram @alexis_officia1.

“Aunque otros no lo vean, tu sólo sé profesional por el equipo, tus compañeros y por el club @udinesecalcio”, escribió el tocopillano, quien de esta forma dejó clara su molestia por no ser considerado en el equipo italiano, y abrió la puerta a una eventual salida del cuadro de Friuli.