“Era el equipo de Sampaoli”: Arturo Vidal recordó el gran bochorno que sufrió en el peor partido de su carrera donde “no sabía dónde meterme”

Como parte de la campaña publicitaria de su nuevo proyecto como entrevistador, en el programa “El reinado de Vidal”, en los últimos días se han publicado en redes sociales una serie de videos con fragmentos del episodio estreno del mediocampista de Colo Colo, Arturo Vidal.

Uno de ellos, este lunes, donde el seleccionado nacional apareció junto a Miguel Riffo y su preparador físico personal, Juan Ramírez, contando los pormenores de uno de los peores episodios que vivió en su carrera profesional y en el que incluso fue objeto de la molestia generalizada de sus compañeros.

El peor partido de Arturo Vidal

Fue a juicio de Vidal, uno de los peores partidos de su trayectoria deportiva, y que se dio en sus primeras apariciones como futbolista de Colo Colo, en medio de la participación de los albos en la Copa Sudamericana de 2006, cuando en una de las fases preliminares de aquel torneo continental fueron derrotados por el Coronel Bolognesi peruano de Jorge Sampaoli por 2-1.

“Tengo un partido que me quedó muy grabado, fue con Bolognesi, en Perú”, inició su relato el futbolista del Cacique. “En el primer tiempo íbamos ganando 1-0. Yo creo que al minuto 70 entré. Y (Claudio Borghi, entrenador del club popular) me dice: ‘Vas a entrar como lateral volante, pero más para que defendamos el resultado’, y cuando entré andaba de punta, andaba quitando la pelota arriba y perdimos 2-1”, recordó.

Fue en ese momento en que Riffo, entre risas, confirmó el relato del King (ya que también disputó ese encuentro) y la molestia que provocó entre sus compañeros la decisión de Vidal, de no hacer caso a las instrucciones de su técnico.

Llegué al camarín y no sabía dónde meterme, me querían matar todos los hue*** — Arturo Vidal

“Llegué al camarín y no sabía dónde meterme, me querían matar todos los hue***. Sí, Riffo estaba jugando. Más encima, con los peruanos allá, era difícil, era el equipo de Sampaoli, parece, y eran intensos y andaban bien los hue***”, puntualizó Vidal, a esas alturas ya entregado a las burlas de sus ocasionales invitados.

“Les íbamos ganando bien, aguantando, y entro yo para defender y me fui de punta. Andaba presionando a los centrales. Y yo tranquilo, pero casi todos (mis compañeros) calientes, y yo más encima joven. Entro a puro cagarla”, remató entre risas.

“Riffo ni me miró, ni siquiera me miró. No me querían ver los hue***”, concluyó.