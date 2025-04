Rafael Caroca revela que su mayor anhelo es escuchar a su hija con condición del espectro autista no verbal decirle papá: “Hace cosas que nos emocionan”

Un emotivo relato de resiliencia familiar entregó el futbolista de Huachipato, Rafael Caroca, quien en entrevista con un programa deportivo de TNT Sports ofreció detalles de cómo ha enfrentado junto a su pareja la condición del espectro autista no verbal de su hija de siete años, Antonia.

Estremecedora conversación en la que el futbolista de 35 años, formado en Colo Colo, dio cuenta del alentador desafío que le ha supuesto a su núcleo familiar afrontar la condición de su hija, quien a pesar de no poder comunicarse con palabras, le ha entregado las más maravillosas muestras de amor a través de gestos que Caroca valora infinitamente más que cualquier logro deportivo.

La historia familiar de Rafael Caroca

“Mi hija tiene la condición del espectro autista. No habla todavía, es no verbal. Con la Daniela (su pareja) hemos pasado un camino bastante duro”, indicó el jugador en “Te quiero ver”.

“La hemos apoyado con muchas terapias. Esto me ha enseñado a ser mejor persona. Uno se tiene que levantar todos los días con una sonrisa. Ella te mira y es tan tierna, tan linda. Mi mayor sueño es que mi hija me diga papá. Lo espero todos los días. Hay que tener paciencia y tengo fe de que va a llegar”, señaló en la ocasión Caroca, quien lamentó dejar la ciudad de Chillán (donde jugaba por Ñublense) debido a que ahí estableció la totalidad del tratamiento para Antonia.

“Dejar Ñublense, no te miento, fue tremendamente difícil al comienzo y es una institución de la cual estaré eternamente agradecido, porque me permitió conocer grandes personas, pero me considero un tipo muy optimista y que intento hacer frente a los desafíos que me plantea la vida”, señaló.

“Respecto de los cambios que tuvimos que hacer como familia, el principal tiene que ver con la condición de mi hija y todo lo que conlleva, porque realmente el grupo de profesionales que estaba con ella, es de una calidad humana increíble. En eso se basaban mis principales temores. Pero ¿sabes? Ha sido la misma Antito quien nos ha enseñado a ir por los desafíos, que no hay barreras que no se puedan vencer y en todo hay que seguir adelante, confiando en que todo cambio trae algo bueno a nuestra vida”, puntualiza.

“Afortunadamente y, aunque es poquito el tiempo que llevamos acá, encontramos profesionales con las que ella se siente muy cómoda y feliz”, agrega el actual futbolista de Huachipato, quien en lun.com aporta con mayores detalles respecto del vínculo con su hija.

Las enseñanzas de la hija de Rafael Caroca

“Con el tiempo, la Antito nos enseñó a vivir llenos de aspiraciones, pero sin tantas expectativas y esto nos ha llevado a disfrutar las cosas simples de la vida”, dice. “Lo más difícil no ha sido la condición, como tal, sino la sociedad y el entorno que muchas veces juzga sin empatía y se deja caer en una ignorancia que no nos permite avanzar”, explica.

Se habla mucho de inclusión, porque suena lindo y seguramente nos hace sentir mejores personas, pero la realidad es diferente — Rafael Caroca

“Se habla mucho de inclusión, porque suena lindo y seguramente nos hace sentir mejores personas, pero la realidad es totalmente diferente y, como familias en el espectro autista, nuestro llamado es, simplemente, a ponerse en los zapatos del otro, con ese pequeño gesto ya se logra mucho”, pide el jugador, quien avanza en el tratamiento de su hija “pasito a pasito, consiguiendo grandes logros. Me cuesta un poco hablar sobre mi hija, porque me llena de emoción”.

Respecto del momento en que como pareja supieron de la condición de Antonia, Caroca revela que fue “a los dos años y medio, aproximadamente. Fue, básicamente, porque comenzamos a notar y a recibir varios comentarios que nos decían las clásicas frases de ‘no pesca’, ‘no mira o ‘vive en otro mundo’. Ante eso, comenzamos de inmediato con terapia, incluso antes de tener el diagnóstico”.

“Va en segundo básico y todos los días hace cosas que nos emocionan. Por ejemplo, me responde haciendo un corazón con la manito, cuando le digo ‘te amo’. Imita mucho más cuando uno le hace gracias. Y le sale más clarito cuando pide algo para comer”, prosigue.

“Siento que internamente es probable que uno siempre lleve un duelo, porque finalmente esa imagen que tú te haces de tu hija o cosas que imaginas que hará, finalmente, no suceden. No porque no pueda o lo que sea, sino que simplemente porque es diferente. Y ahí uno saca fuerzas y comienza a valorar las diferencias, disfrutar de pequeños logros y en realidad la amas, porque sin ninguna de esas particularidades, no sería la niña maravillosa que es”, finaliza.