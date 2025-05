Presidente de Vélez reconoce llamado de urgencia a Aquino para intentar convencerlo de dejar Colo Colo a mediados de año: “Si no te encuentras bien en Chile”

Aunque hace poco menos de cinco meses que arribó a Colo Colo, el nombre del mediocampista argentino Claudio Aquino resonó con fuerza estas últimas horas en la nación transandina luego que el presidente de Vélez Sarsfield reconociera haber realizado gestiones para intentar convencerlo de dejar al Cacique a mediados de este año para regresar al club de Liniers.

Si bien en la competencia chilena Aquino aún no ha logrado deslumbrar de la misma forma en que lo hizo la campaña pasada con la camiseta del cuadro velezano, ha sido uno de los futbolistas más relevantes en el plantel albo, una situación que alentó a Fabián Berlanga para hacer el intento de repatriar al volante.

La oferta argentina a figura de Colo Colo

Y es que el bajo rendimiento que ha evidenciado el último campeón del fútbol argentino ha inquietado tanto a los hinchas como a la dirigencia de Vélez, que ve en Aquino al futbolista que puede llevarlos a retomar el nivel competitivo que tuvieron el año pasado cuando el equipo era dirigido por Gustavo Quinteros y tenían al talentoso mediocampista como su líder en el terreno de juego.

“Si no te encuentras bien en Chile, en junio nos sentamos a hablar”, fue parte del diálogo que Berlanga aseguró haber sostenido con el futbolista del Cacique. Lo hizo durante la última asamblea de socios del club argentino, del pasado 30 de abril, donde aseveró incluso haber recibido una respuesta de parte del deportista.

“Le acabo de escribir y le dije que si no estaba bien allá, en junio nos sentamos a hablar nuevamente de un contrato”, contó. “Me dijo: ‘Sos un genio, sos un crack’, pero nunca más me contestó”, prosiguió el dirigente del elenco del barrio de Liniers, quien según informaron en el sitio dalealbo.cl no se resigna aún a haber perdido al mejor futbolista de la liga argentina de la temporada pasada.

“Yo si hubiera podido lo retenía, pero la decisión la tenía él”, concluyó Berlanga, quien de todos modos le aseguró a los hinchas de su club que seguiría tras los pasos de un eventual retorno del actual mediocampista de Colo Colo.

Programación 10° fecha (Primera A)

Viernes 2/5: Deportes Limache-Colo Colo (16:00 horas); Unión Española-Cobresal (20:30 horas).

Sábado 3/5: Everton-Palestino (12:30 horas); Universidad de Chile-Universidad Católica (16:00 horas); Coquimbo Unido-O’Higgins (18:30 horas).

Domingo 4/5: Deportes Iquique-Huachipato (15:00 horas); Audax Italiano-Deportes La Serena (17:30 horas); Ñublense-Unión La Calera (20:00 horas).

Programación 9° fecha (Primera B)

Viernes 2/5: Universidad de Concepción-Rangers (15:00 horas).

Sábado 3/5: Curicó Unido-Unión San Felipe (15:00 horas); Cobreloa-Deportes Concepción (17:30 horas); San Marcos de Arica-Deportes Recoleta (20:00 horas).

Domingo 4/5: Santiago Morning-Deportes Antofagasta (12:30 horas); Deportes Copiapó-Deportes Temuco (15:00 horas); Santiago Wanderers-San Luis (17:30 horas).

Lunes 5/5: Magallanes-Deportes Santa Cruz (15:00 horas).