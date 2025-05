“Lamento profundamente”: Tomás Asta-Buruaga pide perdón a hinchas de la UC por error que le dio la victoria a la U en clásico universitario

La derrota en el clásico universitario del pasado fin de semana en el Estadio Nacional dolió mucho en el camarín de la UC, que en el último minuto de descuento cayó por la cuenta mínima ante la U con una anotación marcada por Rodrigo Contreras.

Gran responsable en la anotación del delantero del chuncho fue el defensor cruzado Tomás Asta-Buruaga, quien luego de ingresar en el segundo tiempo por un resfriado Gary Medel, no pudo despejar sobre los 96 minutos un pelotazo largo que cayó en el área de la UC.

Sin clásico y sin el liderato del Campeonato Nacional

La inesperada reacción del defensa dejó a los cruzados sin poder sumar en el clásico, y lo que es peor, cediendo el liderato del Campeonato Nacional a Audax Italiano, Palestino y Coquimbo Unido, que luego de sus victorias en la décima fecha sumaron 19 puntos, dos unidades más que los estudiantiles, ahora en el quinto puesto con 17 unidades.

Por ello, y con la frustración de la derrota ante la U algo más digerida, el propio Asta-Buruaga salió a dar la cara a los hinchas del cuadro católico, a quienes en sus redes sociales les pidió disculpas por un error que les costó un duro golpe en el clásico universitario.

“Con la cabeza más fría y en un momento de mayor tranquilidad, quiero pedir disculpas a todo el equipo. Sé el esfuerzo que pusimos todos y lamento profundamente que el resultado no haya reflejado el trabajo y el compromiso que demostramos día a día”, escribió el futbolista, quien aseveró en su publicación de Instagram que “en mi vida he enfrentado muchos obstáculos y este es uno más. Tengo bien claro el error que cometí. No será el primero ni el último”.

“Sólo queda levantarse, sacudirse y seguir adelante porque aún queda mucho camino por recorrer. Voy a seguir como siempre, dando todo cada vez que me toque estar, en el lugar que me toque. Gracias a los que están siempre”, finalizó.

El análisis de Juan Cristóbal Guarello

Su error fue analizado este domingo por el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa de YouTube “La hora de King Kong” aseguró que se provocó porque Asta-Buruaga “entró en pánico” al perder su marca en la fatal jugada.

Tomás Asta-Buruaga pidió disculpas en sus redes sociales. Fuente: Instagram @tomastaburuaga.

“Elías Figueroa me explicó alguna vez que el defensa debe correr hacia su arco mirando al delantero. Y Contreras se le perdió a Asta-Buruaga cuando cabecea, ahí entró en pánico, que es lo que no debe hacer”, explicó.

“Trató de rechazar pegándole a (Sebastián) Arancibia y le quedó a (Rodrigo) Contreras, que de zurda la clavó abajo. Increíble, porque si la deja botar hacia (Vicente) Bernedo, que ya había salido a cortar para atajarla, o si le da un cabezazo suave para atrás, que también era para el arquero”, puntualizó.

“Pero entró en pánico, que es heavy. Todavía debe estar mirando el techo de la pieza, pensando en la cagada que se mandó”, afirmó el comunicador, quien remató su análisis afirmando que la de Asta-Buruaga es “una de las cagadas más grandes en clásicos universitarios, sobre todo por el minuto en que fue”.