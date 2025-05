Arturo Salah lapida gestión de la ANFP en el “desarrollo del fútbol” chileno y defiende trabajo de Gareca en la selección: “Ha sido la víctima”

Un duro cuestionamiento a la actual dirigencia de la ANFP realizó el otrora técnico de la Roja y expresidente del ente rector del balompié chileno, Arturo Salah, quien acusó una despreocupación por parte de la directiva del organismo en “el desarrollo del fútbol” nacional.

Las críticas de quien también fuera futbolista de Universidad de Chile y entrenador del plantel profesional de Colo Colo en sus inicios como estratego, también alcanzaron a la gestión que la ANFP ha tenido al momento de designar a los DT de la selección, cuyo último técnico, Ricardo Gareca, ha resultado ser “la víctima” de las desacertadas decisiones que por años ha tomado la mesa directiva encabezada por Pablo Milad.

La defensa de Salah a Ricardo Gareca

“Gareca ha sido víctima del tema”, afirmó Salah en conversación con Marcelo Ramírez durante la emisión del programa de YouTube “El legado”.

“Las causas de fondo no tienen que ver con el entrenador, al que lo hemos cambiado muchas veces. Tiene que ver con el desarrollo del fútbol”, explicó quien también dirigiera a la U.

“Al entrenador lo cambiamos y quizás le apuntamos una vez, pero debe ser una cosa continua. Una política técnica que se preocupe del desarrollo del fútbol, por eso digo que Gareca ha sido víctima”, insistió Salah, quien ponderó el trabajo de su colega argentino en la selección al aseverar que Gareca “le puede apuntar o no con los jugadores, con el equipo, pero no hay un recambio adecuado porque no hemos trabajado bien el desarrollo”.

“Eso es una política de largo tiempo. Se necesita una dirección técnica que sea independiente de la autoridad de turno, de los resultados, que trabaje con adultos, jóvenes y las mujeres. Hasta el fútbol amateur”, puntualizó.

Arturo Salah fue entrevistado por Marcelo Ramírez en el programa "El legado". Fuente: Captura de pantalla del programa "El legado" en canal YouTube @ramboramirezoficial.

“Mientras no haya algo así (…) por eso uno admira Argentina, que tiene un proceso coherente, que trabaja como corresponde, y con eso han sido campeones últimamente. Nosotros erramos los caminos, mira todos los entrenadores que hemos tenido”, dijo Salah, quien apuntó que su gran deuda pendiente al mando de la ANFP fue precisamente no haber logrado esa cohesión con los técnicos nacionales.

“Mi frustración es con los entrenadores. Con el INAF. Con la formación de entrenadores”, finalizó.