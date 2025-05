“Estamos en un momento difícil”: Fortaleza llega más necesitado que Colo Colo a duelo copero y su DT anticipa cambios ante rumores de despido

Aunque en la previa al duelo de esta noche por Copa Libertadores ante Colo Colo llegan con la ventaja de sumar cuatro puntos y recibir en su estadio a un necesitado cuadro popular, la verdad es que Fortaleza asume el compromiso de las 20:30 horas ante el campeón chileno inmerso en una crisis deportiva que bien podría desembocar en el despido de su entrenador, Juan Pablo Vojvoda, en caso de no obtener un buen resultado en el Arena Castelão.

PUBLICIDAD

Con una seguidilla de nueve partidos oficiales sin ganar, entre Copa Libertadores y torneos brasileños, haciendo la salvedad de la victoria por secretaría ante el propio Cacique por la sanción de Conmebol, el equipo dirigido por el argentino Vojvoda no ha logrado encontrar el rendimiento para salir del pozo que por estos días lo tiene sumido en los últimos puestos del torneo Brasileirao y comprometido en la tercera ronda de la Copa Brasil (luego de empatar ante Retro FC).

La crisis del rival de Colo Colo

Un momento de baja futbolística que no sólo ha minado la confianza de los futbolistas cearenses, sino que las del propio entrenador transandino, quien en la previa al duelo ante el Cacique sinceró a los medios deportivos locales que “estamos en un momento difícil”.

“En este momento mi pensamiento es que tenemos un equipo que hay que recuperar. Confío en mis jugadores. En los tiempos difíciles, soy fuerte. Seguiré luchando día a día. No suelo analizar el futuro”, dijo el DT, quien pese a recibir un espaldarazo del club con una publicación de redes sociales en que destacaron sus logros desde que se hizo cargo del plantel, hace poco menos de tres años, asume que bien podría despedirse de la institución en caso de sufrir un revés ante el vigente monarca nacional.

Confío en mis jugadores. En los tiempos difíciles, soy fuerte. Seguiré luchando día a día. No suelo analizar el futuro — Juan Pablo Vojvoda

“No soy muy de analizar el futuro, vivo el día a día. Quiero ser feliz y ahora mismo no puedo porque mi felicidad está ligada al fútbol, así que, si las cosas van bien en el fútbol, mi felicidad está ahí. Pero cuando no, sufro, y eso es con mis jugadores. Tengo una plantilla que responde, eso es lo principal”, dijo el estratego, quien deberá rearmar su once titular tras las bajas de sus estelares Diogo Barbosa, Tinga, Emanuel Brítez, Pedro Augusto, y la casi inminente de Moisés.

De esta forma, la probable formación que Fortaleza para enfrentar a Colo Colo sería con Joao Ricardo en el arco; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, David Luiz, Bruno Pacheco en defensa; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Emmanuel Martínez en mediocampo; y Yago Pikachu, Juan Martín Lucero y Breno Lopes en delantera.

Programación 4° fecha

Martes 6/5: Alianza Lima-Sao Paulo (18:00 horas); Atlético Bucaramanga-Racing Club (18:00 horas); Carabobo FC-Botafogo (18:00 horas); Fortaleza-Colo Colo (20:30 horas); San Antonio Bulo Bulo-Peñarol (22:00 horas).

PUBLICIDAD

Miércoles 7/5: Bahía-Nacional de Montevideo (18:00 horas); Deportivo Táchira-LDU Quito (18:00 horas); Universidad de Chile-Estudiantes de La Plata (20:00 horas); Cerro Porteño-Palmeiras (20:30 horas); Central Córdoba-Flamengo (20:30 horas); Sporting Cristal-Bolívar (22:00 horas).

Jueves 8/5: Talleres de Córdoba-Libertad (18:00 horas); Vélez Sarsfield-Olimpia (18:00 horas); Atlético Nacional-Internacional de Porto Alegre (20:30 horas); Barcelona-River Plate (20:30 horas); Universitario-Independiente del Valle (22:00 horas).