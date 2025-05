Tras derrota de Colo Colo: Jorge Almirón habla de “reflexionar” sobre su continuidad y ya suena un reemplazante

Tras la monumental goleada por cuatro a cero que sufrió Colo Colo frente a Fortaleza en Brasil, el técnico Jorge Almirón puso en duda su continuidad al mando del club albo.

PUBLICIDAD

Si bien no lo mencionó con todas sus letras, sí reconoció que tendrá que evaluar los pasos a seguir.

“Es un momento donde hay que reflexionar, no quiero decir mucho más. No hay que hablar demás. La derrota nos duele a todos. Tengo que evaluar bien todo”, señaló, lo que para muchos fue interpretado como una crónica de una salida anunciada.

Eso sí, recalcó que “tenemos que estar todos juntos, sobre todo los jugadores. Es fácil buscar culpables y no soy de esos. Me hago responsable otra vez, como debe ser natural”, señaló.

Tras sus palabras, el nombre de Gustavo Quintero comenzó a sonar como un reemplazante natural del actual DT, tras ser un conocido dele club y estar actualmente sin equipo.

Gustavo Quinteros. Fuente: Instagram @gremio.

“Indudablemente que es un técnico que conoce los jugadores, el medio, no sé si son rumores. No sé si situación, pero desde afuera se nota un quiebre. No es ese equipo unido, fuerte, unido en la cancha, donde la solidaridad se notaba, la personalidad que se transmitía de los jugadores de experiencia hoy no se ve”, señaló Gualberto Jara al medio Red Gol.

“No sé cuál es la realidad del tema, pero no es un mal nombre en este momento, es el más indicado por su conocimiento del club, los logros y en este momento que estamos fuer de Libertadores, no sé si podemos seguir en Sudamericana, pero con todo lo que tenemos en frente, en este momento la situación es complicada”, cerró.

Análisis de Jorge Almirón

“Fue un partido duro, no nos salió nada. Cada vez que cometimos errores, nos hicieron goles. Cada jugada que atacaban, fueron goles. Juega la cabeza, el local encuentra espacio, no tiene necesidad de atacar, se le hizo un partido holgado. Son partidos difíciles de analizar”, indicó, sin mencionar responsabilidades individuales.