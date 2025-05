“No es excusa”: Gabriel Suazo reconoce “difícil momento” en Colo Colo y aconseja a Brayan Cortés y Esteban Pavez para revertir críticas en su contra

La goleada sufrida a mediados de semana en Brasil ante Fortaleza por 4-0, resultado que prácticamente definió la eliminación de Colo Colo en Copa Libertadores, profundizó la crisis entre los hinchas albos y los futbolistas del Cacique al punto que dos de sus referentes, Brayan Cortés y Esteban Pavez, fueron duramente cuestionados por integrantes de la Garra Blanca y seguidores del cuadro popular.

PUBLICIDAD

Un duro momento para el capitán del Cacique y el arquero iquiqueño, quienes han cargado con buena parte de los cuestionamientos al plantel dirigido por Jorge Almirón.

En el caso de Pavez, siendo apuntado como un mal líder del camarín albo por la Garra Blanca tras criticar los actos de indisciplina de la barra; y en el del portero de la selección chilena, por su responsabilidad en algunos goles recibidos por el Cacique en Brasil, y que de cara al partido de mañana ante Deportes Limache, por Copa Chile, fue marginado de la convocatoria por el técnico argentino.

El apoyo de Gabriel Suazo a líderes de Colo Colo

Tal escenario fue analizado anoche por el excapitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, quien en entrevista con TNT Sports le dio un espaldarazo a ambos futbolistas y les aconsejó la forma de salir adelante en este duro trance con los hinchas albos.

“Siempre les mando mensajes a mis amigos cercanos en el club”, dijo el zurdo en el canal deportivo. “Es un momento difícil. Puede haber críticas para Brayan o Esteban (…) mi consejo es cerrar un poco el círculo, estar mucho con la familia, que es la gente que siempre te está apoyando”, agregó el formado en la tienda alba.

“El fútbol da muchas vueltas y quizás esto se revierte”, puntualizó Suazo, quien si bien reconoció no estar “muy enterado de lo que pasa externamente en Colo Colo”, aseguró imaginarse “cómo lo deben estar pasando”.

Mi consejo es cerrar un poco el círculo, estar mucho con la familia, que es la gente que siempre te está apoyando — Gabriel Suazo

“Es un momento complicado, pero estoy convencido que lo sacarán adelante. Hay cosas extra futbolísticas que afectan al jugador, pero eso no es excusa. Hay que seguir trabajando”, enfatizó el defensor, quien ejemplificó la situación de sus excompañeros en el Cacique con la que vive él cuando es convocado a la selección chilena.

“Cuando yo voy a la selección, no sé si la gente me ama o me odia. Sólo me concentro en la cancha. Entiendo que las redes sociales influyen en la personas, y nosotros estamos ligados a eso, no estamos libres. Hay que manejarlo de buena forma”, finalizó.