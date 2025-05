“¿Quién dijo eso?”: Vidal descarta posible “cama” del plantel de Colo Colo a Almirón y trata de “envidiosos” a quienes cuestionan sus sueldos

Arturo Vidal se desahogó en sus redes sociales para responder con firmeza a quienes han criticado al plantel de Colo Colo tras la goleada sufrida ante Fortaleza en Copa Libertadores.

El 4-0 encajado a mediados de semana por los albos en suelo brasileño dejó en llamas a los hinchas del club popular, que en cuanta plataforma digital han hecho saber su descontento por el irregular rendimiento de su equipo, que tanto en los torneos locales como en el continental ha quedado en deuda en materia de resultados.

La dura respuesta de Arturo Vidal

Con un pie casi fuera de la competencia internacional (deben ganar sus dos partidos restantes para optar a una posible clasificación a octavos de final) y un trascendental duelo este sábado ante Deportes Limache por Copa Chile (donde una derrota podría dejarlos fuera de competencia), el presente del Cacique ha dado para innumerables muestras de rechazo por parte de sus seguidores y de los barristas de la Garra Blanca, que han apuntado sus críticas a la capitanía de Esteban Pavez, los altos sueldos de sus futbolistas y a un eventual mal ambiente del plantel con el técnico Jorge Almirón, para justificar los malos resultados del primer equipo.

Críticas de las que se hizo cargo anoche el mediocampista popular, quien en una de sus habituales transmisiones en la plataforma Kick, acusó de “envidiosos” a quienes critican sus elevados sueldos y aseguró estar muy comprometidos con su actual entrenador.

“El ánimo está bien, estamos bien, concentrado en sacar esto adelante, estamos full, ayer fue un día de mierda, la noche de antes de ayer también, pero hoy estamos bien”, afirmó el King.

Apoyo total a Jorge Almirón

“Duele más que la cresta, duele mucho y es así. He visto tres veces el partido de nuevo y cada vez me duele más, porque fueron puros errores de nosotros, de jugar a jugar no nos ganaban ni cag***, pero puros errores fáciles que la cag*** nosotros. Pero esto lo vamos a sacar adelante, papá, así que tranquilos, desde el sábado empezamos con todo, no pasará nunca más”, avisó el jugador albo, quien le aseguró a los forofos del Cacique que “esto lo daremos vuelta lo antes posible. El sábado (frente a Limache) tenemos una revancha y después tenemos que ir a Argentina (para enfrentar a Racing Club, por Copa Libertadores)”.

Tras ello, el futbolista popular descartó cualquier indicio de una posible mala relación con Almirón, a quien le dio un respaldo total de cara a lo que se viene para el Cacique en las próximas semanas.

“¿Quién dijo que no queremos al entrenador? ¿De qué están hablando? Están locos, el grupo ama al entrenador, estamos felices. La culpa es de nosotros los jugadores, pero esto lo tenemos que dar vuelta nosotros, los goles son todo culpa de nosotros, desconcentraciones. Hay que ganar todos los partidos. ¡Todos!”, aseveró Vidal, muy molesto incluso con los cuestionamientos recibidos por los elevados sueldos de algunos integrantes del plantel profesional.

“Están preocupados de la plata ahora. ¡Gánensela ustedes! Y cuando se la ganen sean felices. ¡Envidiosos! No quieren jugadores caros, no quieren jugadores buenos. Está bien que nos exijan, pero no nos tiren la mala tan fuerte, estamos recién empezando en el campeonato”, enfatizó el mediocampista albo, quien sobre el final de su transmisión en la red social defendió la capitanía de Pavez.

“¿Por qué preguntan tanto por la jineta? El capitán de Colo Colo es (Esteban) Pavez. A nosotros nos interesa salir campeones. ¿No entiendo por qué le dan tanto con la capitanía?”, indicó.

“El partido contra Fortaleza es más falso que la chu***. El resultado es feo y está bien que aleguen, pero de aquí en adelante no vamos a perder más”, finalizó.