“He pasado momentos mucho peores que esto”: Almirón reconoce reunión con hinchas de Colo Colo y descarta que falta de un psicólogo afectara al plantel

A un día del trascendental partido que deberá afrontar ante Racing Club en Buenos Aires, el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, reconoció la reunión que tuvo con barristas del Cacique luego de haber sido eliminados de Copa Chile por Deportes Limache.

La goleada sufrida el fin de semana pasado ante el recién ascendido cuadro porteño (4-1), junto a la delicada situación que afrontan en Copa Libertadores, donde bien podrían quedar eliminados en caso de perder o empatar con el cuadro de Avellaneda, han generado un tenso ambiente entre el plantel albo y los seguidores del Cacique, quienes les han hecho saber tanto al entrenador como los futbolistas su malestar.

El “apriete” de barristas a Jorge Almirón

“El domingo había muchísima gente, muchos chicos en el club por el Día de la Madre. Tras el entrenamiento, unos hinchas quisieron hablar con los jugadores, les expresaron su momento de tristeza, me sumé a escuchar y eso. No hubo ningún ‘apriete’. Fue una charla en que escuchamos y no pasó a mayores”, contó el entrenador argentino, quien evitó darle una connotación mayor al incidente.

“No pienso en mi futuro. Voy en el día a día, viendo quién está bien. Hay algunos con molestias. El tiempo dirá, el fútbol es muy dinámico. Damos un golpe mañana y nos da un nuevo golpe de energía”, prosiguió Almirón, más pendiente de obtener un buen resultado en su visita a Racing que de su futuro en la banca popular.

“Si podemos sacar un buen resultado, cambia toda la energía. Me ha pasado muchas veces. Lo único que depende de mí es preparar al equipo y que den lo mejor. Es un momento complejo, hay que redoblar los esfuerzos”, afirmó.

“Para llegar a momentos buenos hay que pasar por momentos malos. He pasado momentos mucho peores que esto y me han formado como soy. Tenemos que prepararnos bien en vez de buscar culpables o apuntar tras la derrota. Nunca me pasó así. Puedo ver a todos a los ojos. Tanto en los momentos buenos y los malos”, agregó el DT, quien incluso aseveró que la ausencia de un psicólogo deportivo en el plantel haya sido un factor para explicar el mal momento del equipo.

“Me sorprendió el tema, creo mucho en los profesionales. Cada área tiene su equipo profesional y creo mucho en las personas. Se evaluó con el gerente técnico, el rendimiento y se generó un cambio”, contó.

“De a poco se está incluyendo otro (psicólogo) en el plantel, Pablo (Pecora), un argentino que no ha podido viajar a Chile, pero no creo sea trascedente. Para mí el tema es deportivo”, finalizó.