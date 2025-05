“¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo?”: futbolista chileno de Universitario vivió minutos de terror por ingreso de barristas a la tribuna donde estaba su familia

Minutos de terror vivió este domingo el futbolista chileno de Universitario de Deportes, Rodrigo Ureña, quien luego de sufrir una derrota con su club en el torneo local se enfrentó a un grupo de furiosos barristas del cuadro limeño que llegaron a la tribuna donde se encontraba su esposa e hijo.

El momento quedó registrado en varios videos viralizados en redes sociales, donde el jugador nacional se ve discutiendo desde la cancha con los hinchas del club y corriendo por las escaleras del estadio hasta el sector donde se encontraba su familia.

El terror de Rodrigo Ureña

Sector en el que los enardecidos forofos crema le gritaban a los futbolistas de la U peruana por su derrota frente a Alianza Atlético (1-0), provocando la molestia de los deportistas, principalmente la de Ureña, quien alertado por no ver a su familia en las tribunas corrió hasta el sector.

“¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo?”, se escuchó gritar al futbolista en los registros audiovisuales, quien incluso se enfrentó a algunos hinchas que estaban en el sector.

Tras el incidente, en el que debieron intervenir los demás futbolistas y el entrenador del club, Jorge Fosatti, medios deportivos aseguraron que Ureña tomó “una radical decisión” respecto de su permanencia en la institución, y que incluso la habría avisado “a la dirigencia” que “no jugará más en el Monumental de Lima”.

¿Seguirá Ureña en Universitario?

Si bien el propio jugador chileno no se ha referido de forma oficial respecto de los hechos, y tampoco ha dado luces en sus redes sociales de alguna decisión respecto del tema, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, descartó una renuncia de Ureña.

“La calentura es normal y es entendible, y no solo ha ido de él. La mayoría de los futbolistas se han sentido tocados y dolidos por esto que ha sucedido”, dijo Ferrari, quien reveló que tras los incidentes con los barristas “lo que he tratado de hacer es que se calmaran un poco, porque esto no nos iba a llevar a nada bueno en lo que se viene”.

“Nuestro entrenador, Jorge Fosatti, jugó un papel importante en hablar con los futbolistas. En hacer que bajen las revoluciones en todo este malestar y fastidio por lo que va a hacer el día miércoles”, concluyó.