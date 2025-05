La sentida reflexión del fallecido expresidente Mujica que Vidal publicó para arengar a Colo Colo en su partido con Racing: “Derrotados son los que dejan de luchar”

Arturo Vidal estremeció las redes sociales con una sentida publicación en la que este mediodía arengó a sus compañeros de Colo Colo en la previa al partido que esta noche, desde las 20:30 horas, jugará ante Racing Club en el Cilindro de Avellaneda.

Una emotiva reflexión realizada por el recientemente fallecido expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, quien en pocos segundos resumió la importancia de no darse por derrotados sin antes luchar por los sueños.

La emotiva arenga de Arturo Vidal

“Derrotados son los que dejan de luchar, y dejar de luchar es dejar de soñar”, es parte del fragmento de quien fuera catalogado por los medios de prensa de su país como “el presidente más pobre del mundo” por su austera vida, concordante con su discurso político de igualdad que lo acompañó siendo el jefe de Estado uruguayo o uno de los líderes la izquierda sudamericana.

“Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie, ni me los devuelve nadie”, prosiguió el mensaje de Mujica que Vidal viralizó en una historia de su cuenta oficial de Instagram, y que acompañó con registros de jugadores albos cabizbajos y dolidos tras la reciente eliminación de Copa Chile y la goleada sufrida ante Fortaleza en la Libertadores.

“Hay que aprender a cargar con las cicatrices, con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Ese es el mensaje más grande de la vida. Que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la abundancia”, siguió el arengazo del King, quien dejó en claro que tal como lo señaló Mujica, uno “se puede caer y volverse a levantar, pero siempre vale la pena volver a empezar”.

“Una y mil veces, mientras uno esté vivo. Lo que vale es el mañana, que se cree vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro. ¡Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros!”, finalizó.

Una imagen de la publicación que Arturo Vidal realizó en sus redes sociales para arengar a Colo Colo en la previa al partido frente a Racing Club. Fuente: Instagram @kingarturo23oficial.

Cabe recordar que el encuentro entre albos y argentinos en el Cilindro de Avellaneda comenzará a las 20:30 horas, y podrá ser visto a través de la señal deportiva de ESPN Premium, tanto en servicio de operadores de cable como en aplicaciones de streaming.

En el primer caso, en los cableoperadores de VTR (166 SD y 860 HD), DTV (620 SD y 1620 HD), Entel (241 HD), Claro (178 SD y 478 HD), GTD/Telsur (70 SD), Movistar (485 SD y 889 HD), y Tu Ves (522 HD). Por operador de streaming, el encuentro se transmitirá en Disney+.