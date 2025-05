Los nueve chilenos que siguen en carrera por el título argentino

El lunes por la noche, Paulo Díaz volvió en gloria y majestad a defender a River Plate en la Liga Profesional de Argentina, donde llevaba casi un mes sin jugar por un desgarro. Aprovechando un pivoteo en un tiro libre, definió como centrodelantero para abrir la cuenta en la victoria por 3-0 sobre Barracas Central en el estadio Monumental, que le dio al “Millonario” el paso a los cuartos de final del torneo local.

El defensa fue reemplazado en el complemento, pero Marcelo Gallardo explicó en la conferencia de prensa posterior que “fue por precaución, no tuvo ninguna lesión”. Por ende, si los exámenes médicos no dicen lo contrario, no debería tener problemas para estar presente en la ronda de los ocho mejores del certamen doméstico, donde nueve futbolistas chilenos siguen en carrera por el título.

Otro de ellos es su compañero Gonzalo Tapia, aunque el atacante ha sido “borrado” por el “Muñeco” y no ve acción por el campeonato transandino desde el 15 de marzo. Con o sin los nacionales, la “Banda” buscará las semifinales el próximo martes recibiendo al Platense de Maximiliano Rodríguez, quien tampoco juega desde hace un par de meses, debido a que está cursando el posoperatorio por la “hernia del deportista”.

Los otros criollos en competencia

Además de la llave mencionada anteriormente, hay otra serie que asegura presencia chilena en semis. Y bastante nutrida, ya que en La Bombonera se enfrentarán el Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón, contra el Independiente de Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Los “xeneizes” llegan inmersos en una crisis profunda, con líos directivos que han derivado en reproches entre la galería -donde se ubica “La 12”- y la platea por el manejo del presidente, Juan Román Riquelme. Pese a ello, pudieron sortear por penales el cruce en casa ante Lanús, donde la “Joya” fue titular y el ex volante de Unión La Calera ingresó para patear en la tanda.

Este convulsionado ambiente es el que intentará aprovechar el “Rojo” de Avellaneda, que venció por 1-0 como anfitrión a Independiente Rivadavia, en un partido donde fueron estelares a tiempo completo los otrora jugadores de Huachipato y Coquimbo Unido, mientras que el ex Unión Española fue suplente. De todas formas, los tres han sido pilares de la campaña en diferentes momentos.

El que cierra esta colonia criolla que aspira a la corona argentina es un oriundo del otro lado de la cordillera, pero nacionalizado. Se trata de Leonardo Gil, puntal de un Huracán que viene de eliminar en su recinto a Deportivo Riestra con un 3-2 y que se medirá a Rosario Central, club donde jugara el “Colo”.

Las llaves de cuartos

18/05 - Rosario Central vs. Huracán

19/05 - Argentinos Juniors vs. San Lorenzo

19/05 - Boca Juniors vs. Independiente

20/05 - River Plate vs. Platense