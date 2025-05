“En el accidente atenté contra mi vida“: Cristóbal Campos detalló sobre el complejo episodio que le costó su pie derecho

Cristóbal Campos (25), exgolero de la Universidad de Chile y San Antonio Unido, durante la madrugada del 2 de septiembre de 2024 sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 78, que terminó constándole la amputación de su pie derecho.

Hoy, a ocho meses de este terrible incidente, abrió su corazón y dio su primera entrevista junto a Gonzalo Fouillioux en el espacio Íntimo de TNT Sports.

En una primera instancia, el periodista le consultó cómo se encontraba, a lo que el joven deportista confesó que “bien, muy tranquilo. A pesar de los momentos difíciles trato de estar tranquilo, de buscar mucho la paz y poder centrarme en lo importante que es mi recuperación“.

Acto seguido, sobre el proceso mismo de recuperación, Campos reconoció que “es motivante... el último mes me he sentido muy bien, dentro de la cancha, dentro de lo que es Meds y también he disfrutado, algo que no venía haciendo hace años. A pesar de este momento que, quizás, no es muy grato vivirlo, creo que el último mes ha sido muy gratificante para mí en el sentido que me ha dado mucha alegría“.

Luego, el comunicador del canal deportivo quiso saber qué recuerdos tenía Cristóbal del accidente. “(Un) momento muy difícil, me ha marcado hasta el día de hoy. Venía arrastrando una depresión y claramente es fuerte lo que voy a hablar, trato de transmitirlo para que sea una ayuda para la gente quizás. Venía arrastrando una depresión desde el 2022 por un tema emocional, más del corazón”, señaló el exazul.

El momento previo al incidente

“Me tocó jugar durante bastante tiempo en la U con esto, que no me dejaba dormir. Los días de concentración no dormía porque estaba con medicación psiquiátrica. Fue difícil, porque iba a un partido medicado, iba en el bus, tenía que bajar y demostrarme que estaba presente para jugar: iba dormido, llegaba al camarín y era una locura porque tomaba gel de cafeína, guaraná, tomaba mucha Red Bull para poder encenderme, café caliente”, relató

“Llegaba el momento de salir a calentar y tenía pánico escénico. Era muy difícil para mí, porque lo que arrastro de la depresión del 2022 fue un lugar donde no podía estar con mucha gente en mi entorno. Se me subía la presión, sudaba mucho en los partidos. Estuve bastante tiempo así hasta que me bajé de una pretemporada con Pellegrino. Me tocó hablar de la depresión ante los medios, ante mis compañeros, que también me hizo mal, porque me hizo muy vulnerable: así fui bajando mi problema emocional, tocando fondo”, siguió Campos.

“Había tenido dos episodios más”

Después, el exarquero del SAU se sinceró respecto a lo sucedido que le costó uno de sus pies. “Va a ser fuerte lo que voy a decir, pero en el accidente atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero simple hablo con la verdad. No era primera vez que atentaba contra mi vida, había tenido dos episodios más”, confesó Cristóbal.

“Me afectó la vida, afectó a mi familia. Quizás mucha gente que hoy me sigue no le gustaría escuchar esto de mí, pero creo que hoy en día la salud mental es muy importante y las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes: en mi relación, en lo futbolístico, y no conseguía ya estar bien... había tocado fondo“, lamentó.

“Trato de ayudar a los demás“

“Hoy en día trato de ver el propósito de por qué estoy con vida, de ayudar mucho a la gente. La mayor parte de los días no estoy como prioridad en mi vida: trato de ayudar a los demás, a mi familia, a la gente de mi entorno. Es muy difícil, porque el estado emocional de una persona, el estado mental hoy en día pasa a nivel país: es complicado. Y si hoy en día pudiera cambiar esa imagen, lo haría, que es poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente”, sostuvo.

Gonzalo Fouillioux le preguntó si buscó ayuda profesional previo a esta decisión. Cristóbal Campos comentó que “desde los 11 años me tocó sacrificar cosas. Una de esas que me tocó sacrificar era no estar con mi familia en el día a día, hasta los 24 años. Entonces trataba de guardarme las cosas, de realizarlo yo, de ver un tema psiquiátrico y psicológica por fuera. Busqué la ayuda para ver si podía salir de esto y me hacía muy difícil. Con los medicamentos era un sube y baja de mi estado emocional, que al final llegó un momento en que no lo pude controlar. Y acerca de cuando tomo la decisión de atentar contra mi vida, posterior a eso, se habló de que iba con alcohol, de que iba con droga: me hicieron el test de alcoholemia y salió negativo”.

“Hoy estoy con exámenes todas las semanas. Me he cuidado mucho. Y también fue fuerte recibir eso de la gente. Claramente iba a un exceso de velocidad que no correspondía que me llevó a hacer lo que hice”, agregó el exportero del Romántico Viajero.