“Ya no habla, no hace gestos”: Histórico ayudante de Nelson Acosta entregó detalles del delicado estado de salud del exDT de la Roja

Una preocupante actualización del estado de salud del exentrenador de la selección nacional, Nelson Acosta, entregó su histórico ayudante Ítalo Traverso. El DT uruguayo nacionalizado en Chile padece de un alzheimer avanzado junto a complicaciones que van de la mano a su avanzada edad de 80 años.

“Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”, reveló Traverso a Paulo Flores y RedGol.

En enero de este año, se dio cuenta de que Acosta permaneció internado por más de una semana en una clínica de Rancagua a consecuencia de un severo cuadro respiratorio.

Reclamo ante la falta de reconocimiento a Nelson Acosta de la industria

Junto a esta actualización de salud que realizó Ítalo Traverso, él realizó una queja por la falta de valorización al DT. “Yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely ahora. Eso era, pero ya pasó la vieja”, reclamó.

“Una vez dieron unas credenciales a los ex jugadores y no tomaron en cuenta a Nelson. A mí me dan una credencial de tribuna, si la voy a pedir me la dan. Pero no hacerle un homenaje a Nelson, que estaba lúcido en ese momento…”, añadió.

Sin embargo, rescató que “yo creo que igual hay reconocimiento de la gente. Hablé con Fernando Agustín Tapia que siempre se la tiraba (críticas), igual que Guarello, no le tenían buena. Pero Tapia en una columna hizo un reconocimiento a Nelson, reconociendo que se había equivocado con él”.

“Nos encontramos en el supermercado y le dije que valoraba este reconocimiento que le había hecho. Nelson es un ser humano y tenía sus fallas, se le iba la moto y se agarraba con los periodistas, pero tenía grandes logros. Fue un tipo exitoso, eso nadie lo puede negar. Pasamos a octavos de final en el Mundial de Francia 98, con dos pesos, viajando en clase turista”, cerró Ítalo Traverso.