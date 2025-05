“Llegué a pesar 165 kilos”: Yasmani Acosta se pone en forma para volver a la competencia tras caer en la tentación de las golosinas en su año sabático

Recientemente elegido como Premio Nacional del Deporte, el luchador grecorromano chileno-cubano Yasmani Acosta, medallista olímpico en París 2024, se dio un descanso de casi un año en el que llegó a pesar 165 kilos gracias a su reconocida debilidad por los dulces y golosinas.

Una tentación que desde un par de meses debió dejar de lado de cara a su participación en los próximos Juegos Bolivarianos, de fines de año, luego de embarcarse en una gira por Europa y México, donde aprovechó de recuperar se mejor forma física para competir en su categoría de los 130 kilos.

Los kilos de más de Yasmani Acosta

“Llegué a pesar 165 kilos en enero, pero este tiempo que estuve afuera lo usé para retomar y volver a entrar en forma deportiva poquito a poco. Así que en eso estoy, bajando algunos kilos, ya bajé 15. De hecho, la gira me sirvió para eso”, contó en lun.com.

“Me dieron casi un año sabático, como de descanso, y de verdad que flojeé bastante, aproveché de descansar, comí mucho, aproveché todas las invitaciones que me hicieron. Así que bueno, ya hay que retomar de nuevo todo el trabajo. Ahora estoy en 150 kilos”, explicó el deportista, que este fin de semana emocionó a sus seguidores de redes sociales luego de publicar un sentido mensaje en Instagram por su premio deportivo nacional, donde si bien señaló que “sé que no nací en Chile”, reconoció que “aquí encontré un hogar, una familia y una bandera que he defendido con orgullo”.

“Lo ideal en mi caso es estar quizás unos ocho kilos arriba del peso en el que compito (130 kilos), quizás 138 kilos. Y luego se baja cuando se acerca la competencia”, prosigue el luchador grecorromano nacional, quien recuerda que al momento de afrontar la competencia donde ganó su medalla en el los JJ.OO. de París solamente estaba un par de kilos sobre su categoría.

“Normalmente, luego que das en el peso, en mi caso hasta 130 kilos, uno come, toma agua y sube hasta dos kilos, así que en ese momento debí estar en 132, porque después del pesaje ya puedes competir como quieras, pero tampoco puedes subir tanto porque es incómodo y das ventajas”, señala Acosta, quien indica que este último tiempo dejó de lado la pesa por culpa de su debilidad por los dulces.

Yasmani Acosta. Fuente: Instagram @yasmani_acosta.

“Me ponen unas golosinas al frente y no me puedo resistir. Soy de comer mucho dulce. También carne, arroz (…) como de todo, en realidad. Ahora lo que estoy haciendo es aprovechar estos kilos de más para generar un poco más de masa muscular. Así, cuando baje de peso quedo más fuerte que antes”, explica.

“Me están asesorando nutricionistas. El del CAR me está ayudando bastante, me ha hecho una pauta de lo que puedo comer, me hace la planificación para no bajar tan bruscamente, porque cuando bajas mucho de peso a veces pierdes mucha masa muscular. Y el objetivo es bajar la grasa y no tanto lo otro, para volver lo mejor posible a competir”, puntualiza Yasmani, quien asegura que en su dieta actual “lo dulce me lo prohibieron. Ahora a comer un poco más de proteína, o sea más carne, así que estoy bien con su pauta”.