Mauricio Israel realiza grave denuncia en contra del plantel de Colo Colo y Aníbal Mosa para explicar la crisis del Cacique: “Hubo escorts”

La crisis de Colo Colo está desatada tras la eliminación de Copa Libertadores, y otro de los episodios de su gravedad lo dio a conocer anoche el comentarista deportivo Mauricio Israel, quien en su programa “Círculo Central” aseguró que Aníbal Mosa habría autorizado al plantel de futbolistas albos a ingresar escorts en los hoteles de concentración del club popular.

La reveladora información la entregó el comunicador mientras comentaba con los panelistas de su espacio deportivo los motivos que originaron el distanciamiento entre el técnico, algunos de los directivos de ByN y los jugadores del plantel del Cacique.

Los nuevos antecedentes de la crisis

Ad portas al duelo de este lunes por el Campeonato Nacional, frente a Ñublense, en el estadio Monumental (18:00 horas), y que tendrá al técnico argentino en la banca a la espera de la reunión de directorio de mañana; fue que Israel aportó una serie de antecedentes respecto de la postura que el bloque opositor a la gestión del empresario pesquero tendría en vista para salir de la crisis institucional alba.

“Quién está empecinado en sacar a Almirón es Mosa. Esa foto que salió de Fernando Felicevich con Mosa en el hotel de Buenos Aires no tiene nada que ver con el tema del técnico. Tiene que ver con la venta de Lucas Cepeda a Italia (NdR: Bolonia). No tiene nada que ver (…) de pasadita le habrá dicho a Mosa: ‘Oye, por si acaso, yo tengo un técnico’, y lo mete de cuchufleta. Pero esa conversación no tiene nada que ver”, inició el comentarista, quien aseguró que la decisión de despedir al estratego argentino solamente nace del deseo de Mosa de excluirlo de la dirección técnica en favor de algunos jugadores del plantel. Entre ellos, Arturo Vidal. El otro foco de conflicto para algunos directivos de ByN.

El otro foco de conflicto en Colo Colo

“Ahora, hay un grupo de directores. El grupo Ruiz-Tagle, que tiene la siguiente tesis. Ellos dicen: ‘No hay que sacar a Almirón’, y lo que hay que hacer es ‘cortar de raíz, ya, a los que no han rendido, y a Arturo Vidal’. O sea, el grupo Ruiz-Tagle no quiere a Vidal. ¿Y por qué no quieren a Vidal? Por dos razones. Primero, porque nunca lo quiso, porque se empecinó Mosa hasta que lo consiguió; y hoy día es el mejor pagado del fútbol chileno. Gana 127 millones de pesos mensuales, un sueldo que está absolutamente lejos de la realidad de nuestro fútbol. Pero, bueno, la culpa no es de Vidal. Él pide, y se le da, maravilloso. Yo felicito la negociación que hizo Arturo Vidal”, puntualizó.

“Podría ayudar al camarín, pero no está ayudando ahí tampoco. Y encima, me confirman que hay un corte en la relación del jugador con Almirón”, agregó Israel.

“Y ojo, que me acaba de llegar una información de porqué el grupo Ruiz-Tagle quiere sacar a Vidal del plantel”, reveló el comentarista. “Me dicen: ‘Lo de Vidal con Almirón es cierto’, información de adentro, esto no es cualquier persona. ‘Pero también se acumulan problemas de indisciplina’. ¡Escorts en los hoteles! ‘Con conocimiento y autorización de Mosa’, atrasos en la llegada a los entrenamientos, sobrepeso de jugadores. O sea, ya”, finalizó.