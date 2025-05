Directorio de ByN aprueba a Aníbal Mosa para negociar desvinculación de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo

Finalmente, y tal como era su deseo, Aníbal Mosa podrá negociar en los próximos días la desvinculación del entrenador Jorge Almirón de la banca de Colo Colo, luego de conseguir una estrecha pero favorable votación de parte del directorio de ByN para negociar una indemnización de hasta un millón 100 mil dólares con el DT argentino.

Mosa contó en esta oportunidad con el apoyo de los directores del Club Social para conseguir la autorización de negociar con el técnico del Cacique, quien mantuvo el respaldo de parte del grupo opositor a la gestión del empresario pesquero, cuyo argumento para sostenerlo en la banca del club popular fue el hecho que Almirón “no es el único responsable en la crisis institucional de Colo Colo”.

Los números que maneja Colo Colo

Así lo consignó el otrora presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, quien al finalizar la reunión de directorio reveló que “se definió tener una conversación con el técnico para ver en qué sigue su relación contractual con el plantel profesional”.

“Ahora la administración actual del club deberá negociar con él y de esa conversación se deberá resolver el futuro del entrenador”, indicó el directivo de ByN, quien aseveró que su postura respecto de esta decisión sigue siendo la misma “que comenté ayer. Que el club tiene una crisis que va mucho más allá de la responsabilidad del técnico”.

Respecto de los montos que deberá negociar Mosa con Almirón para su desvinculación del club, el dirigente fue enfático en señalar que “ese tema no se habla públicamente, porque es un tema interno del club, y si bien los números son parte importante en este caso, no me compete publicarlos”.

Pese al hermetismo de Stöhwing, fuentes cercanas al propio directorio aseguraron que el presidente de ByN tendrá un margen que va desde los 800 mil dólares al US$1,1 millón para negociar la salida de Almirón. Una eventual traba en los próximos días, considerando que el agente del entrenador habría solicitado al menos el pago de un millón y medio de dólares, la mitad del total de su contrato hasta diciembre del próximo año.