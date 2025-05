DT de Chelsea reclama por ayuda al Betis de Pellegrini en previa a final de la Conference League: “Podemos estar de acuerdo en que no es normal”

Nada de bien tomó este martes el entrenador del Chelsea inglés, Enzo Maresca, la información que llegó desde la Liga española respecto del cambio de programación del partido que el Betis de Manuel Pellegrini jugará por la última fecha del torneo hispano.

Un cambio que el estratego italiano calificó de poco normal, considerando que su equipo jugará el próximo domingo por la Premier League ante Nottingham Forest, dos días después del partido que los andaluces disputen este viernes frente a Valencia.

Los cuestionamientos al Betis de Manuel Pellegrini

48 horas que para Maresca serán decisivas en la previa a la final de la Conference League que Chelsea y Betis disputen el próximo 28 de mayo, en el Estadio Municipal de Breslavia, en Polonia.

No sé si esto lo decide La Liga, la Premier o la UEFA, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es normal — Enzo Maresca

“No es algo normal, no sé si esto lo decide La Liga, la Premier o la UEFA, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es normal”, indicó el técnico en una conferencia de prensa cargada a la polémica por las dudas que instaló Maresca en la previa a la definición europea. “No me gusta, no se puede dar 48 horas más de descanso a otro equipo”, insistió.

“Que ellos jueguen el domingo”, pidió el DT, quien a pesar de su evidente molestia, tuvo elogiosos conceptos para su colega chileno, con quien trabajó como ayudante técnico en sus pasos por las bancas del Málaga español y el West Ham inglés.

“Es una referencia para mí. Pasé cuatro años con él. Es un gran ser humano, una gran persona, para mí es como mi padre en el fútbol. Estamos siempre en contacto”, finalizó.

De esta forma, y a poco más de una semana de la definición europea entre españoles e ingleses, el club del DT chileno se enfrentará este 23 de mayo a Valencia, por la Liga (15:00 horas); en tanto que el cuadro inglés, lo hará el próximo domingo 25 a Nottingham Forest (11:00 horas), por la última fecha de la Premier League.