Claudio “La Bestia” Romero: “Estoy enfocado, ya corté la comida chatarra y el carrete”

El martes, Claudio Romero se embarcó a Alemania, donde realizará su primera temporada europea como atleta profesional. Las expectativas son altas, ya que durante abril batió el récord nacional del lanzamiento del disco, con 69.65 metros, y ganó la medalla de oro en el Sudamericano de Mar del Plata con el mejor registro histórico del torneo, 64.13.

En el “Viejo Continente” pretende seguir evolucionando y codearse con la élite de su disciplina, y buscar una clasificación inédita a la Diamond League, la liga más prestigiosa de este deporte, siempre pensando en el Mundial de Tokio de septiembre. A continuación, “La Bestia” cuenta los cambios profesionales y personales que lo llevan a soñar con una presea olímpica.

¿Por qué te dicen “La Bestia”? ¿Te representa ese apodo?

—El sobrenombre de “La Bestia” viene de un entrenador al que estimo mucho en Estados Unidos, mi primer entrenador de mi primera universidad, que siempre, para motivarme, me decía “Bestia”. Siento que me identifica de alguna manera, porque es como no ponerte límites en tu mente, como piensan los animales. Uno, como ser humano, siempre piensa demasiado las cosas, pero cuando yo entro al foso y lanzo un disco, o me pongo enfrente de una barra de 200 kilos, no pienso en nada, sólo en el objetivo que tengo enfrente. Y es la mejor forma de ejecutarlo.

¿A qué se deben los buenos resultados de las últimas semanas, con récord nacional incluido?

—A mucho trabajo de por medio que he tenido, con mi entrenador, con mi psicólogo y con mi nutricionista. Al final, es hacer las cosas bien, las más chicas. Probablemente uno creería que es por el macroentrenamiento, que es levantar peso y lanzar, básicamente, pero esas cosas chicas, como elongar e ir a los especialistas, han sido el cambio principal en los rendimientos que he tenido últimamente, que incluyen el récord nacional.

¿Qué has cambiado en tu vida personal?

—Cortar todo lo que te genera dopamina inmediata, por decirlo de alguna manera, como la comida chatarra, podría ser una cosa, o salir a carretear, podría ser otra. Cortar eso, o dejarlo en un mínimo, para siempre estar enfocado en las cosas que tengo que hacer.

¿En cuánto crees que puedes seguir subiendo tu registro?

—La verdad es que no tengo idea, pero mi mente siempre está en tratar de pasar los 70 metros, aunque ahora que me voy a competir a Europa, la marca no importa tanto como las posiciones que saque en los torneos.

“Quiero ganar el oro en Los Ángeles 2028”

¿Cuál es el próximo paso en esta carrera ascendente? ¿A qué viajas a Alemania?

—Va a ser mi primera temporada europea como atleta profesional, siempre con vista en el Mundial de Tokio, en septiembre. A eso viajo a Alemania, a un par de competencias, no tengo muchas confirmadas todavía, pero voy a ir viendo. Mientras mejor me vaya en una, más posibilidades hay de que me acepten en otra.

¿Cómo será tu preparación para el Mundial de Tokio?

—Ahora, en esta temporada, tratar de codearme con los mejores del mundo lo más que pueda. Después, una concentración de unas tres semanas en Antalya, Turquía, con mi entrenador, a meterle fierro bien duro, para estar fuerte y preparado para el Mundial.

Ese “codearme con los mejores”, ¿implica entrar a las fechas de la Diamond League?

—Claro, “codearme con los mejores” sería empezar a subir mi ranking mundial, si me empieza a ir bien. Eso significaría posiblemente quedar seleccionado para alguna fecha de la Diamond League.

¿Cuáles son tus expectativas para la Copa del Mundo?

—Las expectativas son ser finalista, ser Top 8 del mundo, “final chica”, como le decimos nosotros.

A los Juegos Olímpicos de Tokio no llegaste y a los de París no fuiste en un buen momento, ¿los de Los Ángeles 2028 son los tuyos? ¿Qué podrías lograr ahí?

—Los Juegos Olímpicos de Tokio me los perdí por un puesto, hubiese sido el lanzador de disco más joven de la historia en competir si hubiese ido. A París no llegué en un buen momento, estaba muy lesionado. Para Los Ángeles, las expectativas están altas, mentiría si no digo que quiero ganar el oro.