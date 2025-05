Prensa argentina lapida a Carlos Palacios y aseguran que la Joya saldrá de Boca Juniors: “En diez partidos se dieron cuenta que al pe*** lo pelearon”

Uno de sus peores momentos desde que arribó a inicios de este año a Boca Juniors vive por estos días el mediocampista chileno Carlos Palacios, quien luego de la eliminación del club boquense del torneo argentino a manos de Independiente, fue apuntado por medios deportivos locales como una de las inminentes bajas del plantel transandino.

El nacional, que además habría reservado por el técnico Ricardo Gareca -junto a Williams Alarcón- para la próxima convocatoria de la selección chilena que enfrentará a Argentina y Bolivia por las clasificatorias mundialistas, en junio, estaría en una lista de prescindibles junto con otros históricos defensores xeneizes, como lo son el peruano Luis Advíncula y el otrora seleccionado argentino, Marcos Rojo.

¿El adiós de Carlos Palacios a Boca Juniors?

Los tres, apuntados en el programa “Picado TV”, como las primeras bajas del plantel conformado para este año por el presidente de Boca, Juan Román Riquelme; y su comité deportivo.

“Los jugadores que no juegan más en Boca Juniors son Luis Advíncula, Marcos Rojo y Carlos Palacios”, afirmó Diego Díaz, exfutbolista y reconocida figura televisiva en TyC Sports, canal deportivo del que se alejó en 2024 tras más de una década a cargo de la conducción de insignes programas de la señal argentina.

“Tres mercados de pases pelearon por él y en diez partidos se dieron cuenta que al pe*** lo pelearon”, aseveró el actual conductor del streaming deportivo en YouTube, quien aclaró que el motivo tras la radical decisión de los dirigentes boquenses con Palacios se debió a que ellos “se desencantaron. Sorprendió, no sé si por cómo rindió”.

La última presentación del chileno, en la eliminación con Independiente, partido en el que incluso malogró una inmejorable oportunidad de anotar, fue crucial para definir su condición de transferible en el próximo mercado de futbolistas. Situación que evidenció Díaz, al segurar incluso que Palacios ni siquiera sería considerado en la lista de buena fe de Boca Juniors para participar del próximo Mundial de Clubes.

“Ahora no es intransferible. No sé si lo venderán en cinco palos, pero está en venta. Esto demuestra que ya no hay intocables”, concluyó.