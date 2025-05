“Te juro que sufría, no daba más”: Nicole Moreno cambia de entrenador y suma un estricto régimen alimenticio para competencia fitness en Panamá

“Enamorada de Panamá. Gracias por permitir conocer este hermoso país”, son las palabras que Nicole Moreno pronuncia en sus redes sociales, y que grafican el entusiasmo que la mediática chilena tiene de cara a su participación en un nuevo torneo internacional de fitness.

Y es que la ocho veces campeona de la categoría bikini fitness busca repetir el cetro en su aventura panameña. Con ese objetivo en mente, incluso ha realizado cambios en su preparación que van desde el haber cambiado de entrenador y asumir una nueva dieta alimentaria para llegar en óptimas condiciones al desafío.

La preparación de Nicole Moreno

“Después de una intensa preparación, un nuevo desafío me espera. Preparada y enfocada. Estoy muy emocionada por este momento”, remarca también en sus redes sociales, reflexión que pone de relieve este jueves en conversación con lun.com.

“Ahora pretendo entregar una mejor versión de mí, lo voy a dar todo”, afirma la figura televisiva, quien reconoce la dificultad del evento, ya que a su fortaleza física debe sumar una impecable presentación personal, ya que “te evalúan desde el cabello, el bikini, y lo más importante, las poses reglamentarias”.

Parte de esa preparación, explica, va de la mano con una nueva y estricta dieta que le dio su nuevo coach. “Te juro que sufría, no daba más. Lo bueno, que hace calor acá, pero no daba más. Tuve que subir a hacer cardio y no lo necesitaba, pero fue la única manera. Además, ni siquiera he salido del hotel, sólo fui al supermercado. Y necesito baño a cada rato, te juro”.

Nicole Moreno. Fuente: Instagram @nicolelulichile.

Con todo, Moreno reconoce que “siento que mi cuerpo reaccionó de una manera muy positiva, y en todo sentido. Generalmente en mis preparaciones, en las últimas semanas, me pongo muy sensible, como que necesito contención. Y ahora me habrá pasado solo un día así, y eso lo refleja también la alimentación”.

“Antes, jamás en una puesta a punto comía salmón, comía solamente tilapia (pescado originario de África, bajo en grasa y calorías), y yo sufría con eso. Hoy como salmón, carne, me encanta comer huevos. Entonces ha sido una preparación súper amena y con todos los nutrientes y macronutrientes que mi cuerpo necesita”, finaliza.