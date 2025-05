¿Ha pensado en renunciar a La Roja?: Ricardo Gareca se sinceró de cara a partidos claves de las Eliminatorias al Mundial 2026

“Son las últimas posibilidades“ califica el DT Ricardo Gareca los partidos que tendrá la selección nacional con Argentina y Bolivia, esto en el marco de las Eliminatorias del Mundial 2026 que se realizará en los países norteamericanos México, Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

“Tenemos la intención de poder seguir aspirando a esa posibilidad del Mundial. Somos conscientes de todo eso y estamos trabajando a full”, declaró Gareca a El Deportivo del diario La Tercera. “No es lo que yo esperaba en estos momentos. Ni yo, ni ustedes ni nadie. Quizás nos costó adaptarnos al principio”, añadió.

“Tuvimos muchos inconvenientes para arrancar las Eliminatorias. Más allá de todo eso, hubo partidos en los que pensamos que nos iba a ir mejor. Y, lógicamente, cuando se llega a un país y a una selección en un proceso de Eliminatorias, uno tiene que hacer un diagnóstico rápido, y nos costó”, reconoció.

“Si bien los resultados no fueron los esperados, lo que nos sostiene en el cargo es el hecho de que pudimos tener un conocimiento más amplio, ir corrigiendo el rendimiento”, añadió, según lo recogido por Biobío.

Con respecto a cuál ha sido el momento más complejo siendo el seleccionador de Chile, Gareca respondió que “el último, por el entorno. La gente siempre nos apoyó, pero lógicamente hay crítica, reclamos, poca paciencia. Y lo entiendo, porque los resultados no han sido los apropiados. Fue el más complicado porque hubo muchas especulaciones de si me iba o no”.

“Y lógicamente pensé que se me complicaba la continuidad en la Selección. Después me respaldaron, me escucharon. Perder con Bolivia acá de local también fue muy difícil”, continuó.

¿Renunciará a La Roja?

Al ser consultado si es que ha pensado renunciar a La Roja, el DT contestó que “la intención mía es seguir, continuar. Si el presidente nos deja correr el proceso, bienvenido sea. Si dicen que no va más, lo entiendo”.

PUBLICIDAD

“Pero no, en ningún momento se me cruzó por la cabeza renunciar, ni en los peores momentos, porque vine con mucha ilusión. Nunca en mi cuerpo técnico alguien dijo ‘vámonos’. Al contrario, ellos también sienten que es posible todavía”, complementó.

“Sigo siendo el técnico de Chile, en un contexto muy desfavorable desde todo punto de vista. Estoy convencido que el sostenimiento de todo esto es porque hay algo a espalda mía que me sostiene, la experiencia que tenemos”, prosiguió

“Quizás a lo mejor pueden ver que somos un cuerpo técnico que puede aguantar la crítica y sostener el reclamo de la gente. Me encantaría poder atravesar este momento difícil. No me gustaría irme en este momento que es difícil para todos, porque no crean que yo salgo mucho de mi departamento. Quizás no me ven, pero estoy todo el día acá en Pinto Durán y acá me voy al departamento”, cerró Ricardo Gareca.