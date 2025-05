Betis de Manuel Pellegrini no pudo ante el Chelsea y cayó 4 a 1 en la final de la Conference League

En tan solo 5 minutos el Chelsea logró dar vuelta el partido y quedarse con el título, pese a que el Betis dominó el primer tiempo y se colocó arriba en el marcador por 1-0, ventaja que el cuadro de Manuel Pellegrini solo pudo aguantar hasta el minuto 65, cuando vino la remontada del elenco inglés.

PUBLICIDAD

El cuadro del Betis partió ganando con un gol de Abde a los 9 minutos. Sin embargo, en el segundo tiempo se derrumbó. A los 65′ y 70′ anotaron Enzo Fernández y Nicolas Jackson para el Chelsea, a los 83 Jadon Sancho alargó la cifra y Moisés Caicedo a los 91′ puso el definitivo 4-1.

“Es una de las noches más duras para mí”

Al termino del encuentro, Manuel Pellegrini, señaló que se hizo “una muy buena primera parte, fuimos superiores, marcamos un gol y tuvimos varias ocasiones mas. El segundo tiempo fue condicionado por las lesiones, de Ricardo y Abde, nos hicieron más daño por la izquierda y con esos goles le dieron la vuelta en pocos minutos”.

Asimismo, el técnico nacional lamentó las lesiones, añadiendo que “Ricardo tenía bien controlado el sector izquierdo. Las lesiones se produjeron y no se pudo mantener el ritmo que esperábamos. Era un rival difícil, no aumentamos la ventaja y creo que la goleada final no refleja la diferencia que ha habido”.

Manuel Pellegrino afirmó que esta “es una de las noches más duras para mí, claro, pero nos enfrentábamos al Chelsea, no un rival menor. Me deja peor que les superamos en el primer tiempo”.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada del Betis, mostrándose “muy orgulloso de cómo la gente nos apoyó permanentemente. Queríamos darle la alegría de ganar esta final, pero no pudimos”.

Finalmente, el técnico del Betis afirmó que tendrán “que partir de cero la próxima temporada, hacer un plantel lo más competitivo posible para Europa League y Liga. Creo que llegar a esta final fue meritorio y también llegar a Europa. Nos queda la amargura de este partido”.