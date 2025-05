“Le daría una oportunidad”: Johnny Herrera le quita respaldo a Brayan Cortés en el arco de la Roja y pide que Gareca enfrente a Argentina con Gabriel Castellón

A una semana del trascendental partido frente a Argentina en el Estadio Nacional (21:00 horas), y con el contingente de seleccionados chilenos ya convocados por Ricardo Gareca para la doble fecha clasificatoria, Johnny Herrera pidió que el DT de la Roja haga un recambio en el arco, dejando fuera del duelo ante los campeones mundiales al colocolino Brayan Cortés en favor del arquero de la U, Gabriel Castellón.

PUBLICIDAD

Fue en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, donde el otrora futbolista y referente del camarín azul le dio su respaldo al portero univesitario, quien si bien a su juicio no tuvo su mejor presentación en la eliminación del chuncho en Copa Libertadores (al caer por 1-0 con Botafogo), merece “una oportunidad” en el arco de la selección nacional como parte del proceso de renovación del plantel para las próximas clasificatorias al Mundial de 2030.

La apuesta de Johnny Herrera

“Con Chile prácticamente eliminado, yo le daría una oportunidad a Castellón contra Argentina”, señaló el actual panelista del canal deportivo, quien respaldó su postura en que “más allá que no haya tenido un buen partido (ante Botafogo), y pese a que sea Argentina, yo le daría una oportunidad a Castellón”.

El apoyo de Herrera al arquero formado en Santiago Wanderers fue respaldado por sus colegas del programa, quienes al ser consultados por otras modificaciones en el equipo que deberá presentar Gareca ante los argentinos, pidieron a “Alexis Sánchez como el ‘9’ de la Roja” (Marcelo Vega); y “a Felipe Loyola en mediocampo, junto a Charles Aránguiz y Luciano Cabral” (Gonzalo Jara).

Otros, como Marcos González, fueron incluso más lejos, y pidieron que el actual técnico de la Roja le diera más espacio a los jugadores del recambio nacional, considerando que futbolistas como Arturo Vidal, Aránguiz, Eduardo Vargas o Sánchez dejarán en el corto plazo de jugar por la selección, y sin ellos, los próximos seleccionados del proceso al Mundial de 2030 no tendrán la experiencia de compartir el camarín de la Roja con los últimos emblemas de la Generación Dorada.

“Más allá de quién va a jugar de central (en el caso de Paulo Díaz), lo que se plantea es tan para hoy, y no se piensa en el mañana. Que yo me pregunto: ¿En qué momento se va a hacer el recambio y voy a tomar a jóvenes de 23, 24 años, de un nivel bueno acá en Chile, para hacerlos debutar en la selección y les voy a dar la oportunidad en estos últimos partidos porque ya estamos prácticamente eliminados del Mundial de 2026?”, señaló el exdefensor y seleccionado chileno.

Con Chile prácticamente eliminado, yo le daría una oportunidad a Castellón contra Argentina — Johnny Herrera

“¿Qué pierdo con probar a siete u ocho jugadores que a lo mejor, de aquí a cuatro años más, en la próxima eliminatoria, van a estar en un momento bueno? ¿Iván Román? ¡Sí! Sigo insistiendo con jugadores que tienen 35, 36 años. Está bien, son buenísimos, no tengo nada que decir de eso, pero no están. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar de que todo el mundo habla de un recambio, pero no se hace nunca ese recambio”, agregó el defensor, quien alertó que ante la pasividad del entrenador nacional muchos futbolistas proyectables a futuros procesos de la selección se perderán incluso el compartir camarín con los últimos jugadores de la Generación Dorada.

PUBLICIDAD

“Súmalos a estos grandes futbolistas de 35 años y más, Charles, Arturo, Alexis, el que quieras, pero súmale a estos muchachos de 20, 22 años, para que aprenda de estos jugadores en sus últimos años de futbolistas”, indicó.

“¿Cuándo voy a hacer el recambio? Cuando se retiren todos estos jugadores, y suba a Román. ¿De quién va a prender Román? ¿Cómo le van a pasar su experiencia si ya van a estar retirados? No van a poder empaparse de esa energía que tienen esos jugadores en los entrenamientos, donde pueden aprender bastante de ellos”, finalizó.