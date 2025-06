ANFP define plan de reemplazo de Gareca en caso de quedar fuera del Mundial y exseleccionado espera que Chile “sea eliminada” esta fecha “para que se vaya luego” el DT

Aunque en lo deportivo -y matemático-, la selección chilena mantiene intactas sus chances de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en el directorio de la ANFP ya tendrían definido el nombre del reemplazante del técnico Ricardo Gareca una vez que la Roja juegue sus dos partidos del proceso clasificatorio frente a Argentina y Bolivia.

Y es que si bien la Roja podría dar el golpe de vencer tanto a los vigentes campeones mundiales en el Estadio Nacional este jueves (21:00 horas), como a los altiplánicos en la altura de La Paz, el próximo martes (16:00 horas), lo concreto es que las opciones de dar el batacazo parecen estar muy lejos de la realidad de la selección chilena en el actual proceso clasificatorio.

Últimos en la tabla de posiciones, con 10 puntos, y tan solo con dos victorias en todo el proceso (ante Perú y Venezuela), el panorama para el seleccionado asoma muy complejo de cara a sus duelos ante el actual puntero de las clasificatorias sudamericanas y los bolivianos, rivales que bien podrían sentenciar la eliminación definitiva de la Roja del Mundial de 2026.

El plan de la ANFP para reemplazar a Gareca

Frente a ese escenario, y según informaron en radio ADN, en la testera de la ANFP ya tendrían definido el plan a seguir “una vez finalizada esta doble fecha”, y que no sería otro sino que el de terminar con el contrato de Gareca.

Esto, debido a una cláusula de su vínculo contractual, en la que podría dejar la dirección técnica nacional en caso de “no clasificar matemáticamente al Mundial”, según indicaron en la emisora radial.

Tan convencidos estarían en la ANFP, que hasta tendrían definido que en las últimas dos fechas de este proceso mundialista el entrenador que se hará cargo de la selección será “un técnico de las series menores”, quien sería anunciado apenas se concrete la salida de Gareca tras el partido frente a Bolivia.

“El ‘Tigre’ pretende estar preparado para una eventual salida e incluyó recientemente en su equipo a una especialista en redes sociales, proveniente desde Argentina, que estaría a cargo de la estrategia comunicacional para su futura reinserción en el mercado. Se trata de Zoe Bonillo, hija de Néstor Bonillo, uno de los integrantes del staff técnico del ‘Tigre’, quien estuvo hasta el pasado viernes en Chile asesorando al DT”, contaron en la emisora, donde afirmaron que las opciones para reemplazar al argentino no saldrán más allá de “dos alternativas”.

Una sería “la dupla técnica compuesta por los entrenadores de las selecciones menores Sub 17 y Sub 15, Sebastián Miranda y Ariel Leporati”; y la otra, el “técnico de la Roja femenina, Luis Mena”.

La indignación de Peric con Ricardo Gareca

La crítica situación de la Roja fue analizada este martes por el periodista Coke Hevia y el exarquero de la selección, Nicolás Peric, quienes en su programa deportivo de radio Pauta incluso pidieron que la selección prontamente quede eliminada para “que se vaya Gareca”.

“Si te dije que hace un montón de rato que ojalá la Selección quede eliminada. Mira la hue*** que te estoy diciendo, que se vaya Gareca, por favor”, afirmó Peric, quien terminó de lapidar al técnico argentino luego de convocar a Lucas Assadi por el lesionado Luciano Cabral.

“Era Carlos Palacios. ¡Por qué chu*** no lo llama! ¿Por qué nos hace esto? Es vergonzoso, no tiene ninguna coherencia. No es por Assadi, tiene que citar a un jugador que tenga minutos”, cerró.

Programación 15° fecha

Jueves 5/6: Paraguay-Uruguay (19:00 horas); Ecuador-Brasil (19:00 horas); Chile-Argentina (21:00 horas).

Viernes 6/6: Colombia-Perú (16:30 horas); Venezuela-Bolivia (18:00 horas).

Programación 16° fecha

Martes 10/6: Bolivia-Chile (16:00 horas); Uruguay-Venezuela (19:00 horas); Argentina-Colombia (20:00 horas); Brasil-Paraguay (20:45 horas); Perú-Ecuador (21:30 horas).