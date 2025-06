Insólita prohibición estética para campeona chilena de karate en torneo de Marruecos: “Primera vez que me hacen problemas por el uso de brillos”

Valentina Toro es una de las mejores karatecas del ranking mundial y carta segura de éxitos para el deporte chileno en cada uno de los torneos donde compite, algo que dejó en evidencia el pasado fin de semana en el evento “Karate 1 Premier League” de Marruecos.

PUBLICIDAD

Una clara victoria sobre la taiwanesa Ku Tsui-Ping por 3-1 en la categoría de 55 kilos, que reafirmó sus credenciales en la disciplina (ganó por tercera vez esta liga), pero que más allá de sus triunfos y figuración internacional, no le evitó pasar un bochornoso momento con la organización del torneo, que dejando de lado su rendimiento deportivo, la sorprendió con una insólita prohibición: la de dejar de usar brillos en su rostro, una costumbre que la deportista de 25 años trae desde los 17 y 18 años.

La sorpresiva advertencia para la karateca chilena

“Las Premier League son los campeonatos donde asisten solo las primeras 32 del mundo, por lo que son muy top. Están sólo por debajo del Mundial específico. Si no se llenan los cupos corre la lista para las que vienen más abajo. Y el sistema funciona de la siguiente manera. Hay un periodo de inscripción para las primeras 32 y después corre la lista”, cuenta en lun.com Valentina, quien deja en evidencia su extrañeza ante la inexplicable decisión de la organización.

“Peleo con los brillos en mi rostro desde que tengo, más o menos, 17 o 18 años. He peleado finales del mundo y es primera vez que me hacen problemas por el uso de brillos”, inicia la multicampeona chilena.

¿El motivo detrás de la inédita exigencia? La propia Valentina lo resume en una serie de razones que le esgrimieron los jueces del circuito mundial de karate.

“Lo que pasa es que la final estaba muy luminosa. Había mucha luz. Entonces, me dijeron que mis brillos se reflejaban mucho en la tele y que eso podría distraer a los jueces y a las contrincantes. Y que por eso no los podía ocupar en la siguiente competencia. De hecho, un árbitro me sacó hasta fotos para mostrarlas en la comisión arbitral. No sé qué va a pasar. Pregunté si me podía poner menos, pero no sé”, recuerda.

He peleado finales del mundo y es primera vez que me hacen problemas por el uso de brillos — Valentina Toro

“Un árbitro se me acercó después del combate, al área de calentamiento. Al final, me dijeron que por esta vez me los iban a dejar pasar, porque era una final y que había tenido un gran año, pero que no podía llegar con brillos a las próximas competencias”, prosigue algo contrariada la deportista, quien explica en el medio de circulación nacional que su maquillaje “son unos brillos que me compro en Nyx. No me pongo pegamento ni nada. Solo con el dedito agarro un poco de escarcha y me la pongo en las mejillas, así de fácil”.

PUBLICIDAD

“Me los pongo porque simplemente me gustaban y me los ponía siempre. Son como mi sello, mi cábala. Solo yo los uso, pero ahora hay más niñas que se los ponen para sus combates. Se han inspirado en mí”, agrega Valentina, quien sincera que esta inesperada prohibición la tiene muy “triste”, pero que ello no la amilanará de cara a sus próximos torneos mundiales, donde asegura que “igual me pondré un poquito”.

“En agosto tengo los Juegos Mundiales, en que clasifican solo ocho deportistas. Y en noviembre está el Campeonato del Mundo Específico, con 32 competidores por categoría. Tengo esos dos campeonatos que son importantísimos”, finaliza.